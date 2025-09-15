Steven Nguyễn bị ghép ảnh ôm ấp thân mật

Steven Nguyễn nổi lên từ vai Quang trong Mưa đỏ, nhờ đó sở hữu lượng fan đông đảo trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này kéo theo một số hệ lụy. Đó là tình trạng ghép ảnh tràn lan. Nhiều tài khoản ghép ảnh họ với Steven Nguyễn. Đáng nói, nhiều tấm ảnh được nhận xét là đi quá giới hạn khi ghép ảnh Steven Nguyễn có cử chỉ thân mật như ôm, hôn má các cô gái. Hành động này gây tranh cãi, không ít ý kiến cho rằng việc ghép ảnh thân mật không khác gì quấy rối.

Do đó, ban quản trị FC của Steven Nguyễn mới đây đã phải lên tiếng phản đối hành động ghép ảnh kể trên. Theo BQT, việc dùng AI để ghép ảnh có thể gây hiểu lầm, làm sai lệch hoặc ảnh hưởng tới quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Tình trạng ghép ảnh Steven Nguyễn tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Không riêng Steven Nguyễn, nhiều người nổi tiếng khác rơi vào tình huống tương tự. Các tấm hình xuất phát từ tình yêu mến, thần tượng của người hâm mộ với nghệ sĩ. Nhưng trào lưu này bị biến tướng và không ít lần đi quá giới hạn.

Mới đây, Vũ Thảo My cũng bị chỉ trích vì ghép ảnh cô với Jungkook (BTS) sau đó để chú thích: “Cô dâu chú rể”. Sau đó, Vũ Thảo My âm thầm xóa bỏ bài đăng.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy) sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh được biết đến với ngoại hình cao ráo (1,78 m), thân hình cơ bắp săn chắc. Steven Nguyễn tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau một năm học, anh bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự, rồi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Steven Nguyễn từng trải qua hơn 10 năm lận đận trong nghề, thậm chí phải làm thêm các công việc như soát vé sân khấu để mưu sinh và đóng vai quần chúng. Anh từng tham gia nhiều phim như Bi Long đại ca, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép, Xóm chùa, Vô diện sát nhân, Hùng Long phong bá… nhưng không nổi tiếng.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn