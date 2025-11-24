Thực hư 'tan hoang' phố du lịch Hàng Mã

Linh vật rồng khổng lồ trên phố Hàng Mã dịp Tết năm ngoái. Ảnh: Thụy Trang.

Ngày 23/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin "tan hoang" phố Hàng Mã - tuyến phố check-in nổi tiếng của phố cổ Hà Nội, sau khi nhiều tiểu cảnh trang trí bị tháo dỡ.

Một số bài viết mô tả nơi đây "mỗi mùa, mỗi lễ lại khoác lên một màu áo mới" và cho rằng việc dọn dẹp khiến con phố trở nên "chỉn chu nhưng vô hồn".

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, con phố vẫn hoạt động bình thường, du khách thoải mái chụp ảnh tại các cửa hàng. Việc tháo dỡ chủ yếu tập trung vào các biển bạt, mái che, mô hình lấn vỉa hè và những hạng mục trang trí vượt ra không gian công cộng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sáng cùng ngày, chính quyền đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên truyền đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng Hoàn Kiếm trở thành "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Cơ quan chức năng tháo dỡ một số mô hình trang trí lấn chiếm vỉa hè, sáng 23/11. Ảnh: Bích Decor.

Các tuyến phố trọng điểm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Chiếu, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cót… được tăng cường kiểm tra do thường xuyên xảy ra ùn tắc và vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Phường Hoàn Kiếm tổ chức tháo dỡ 125 mái che, biển quảng cáo sai phép hoặc che khuất vỉa hè; bố trí lại 15 điểm tập kết rác thành các góc "check-in xanh" cho cư dân và du khách.

Trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 800 lượt hộ kinh doanh, nhắc nhở và xử phạt hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị.

Riêng 3 ngày đầu, đơn vị đã xử lý 52 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, 31 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, trật tự công cộng và 4 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt hơn 102 triệu đồng.

Song song xử phạt, chính quyền phường cũng vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện văn minh đô thị.

Đến nay, hơn 95% cơ sở quanh khu vực Hồ Gươm, chợ đêm Đồng Xuân, Hàng Giấy, Phùng Hưng, Đường Thành, Hàng Mã, Hàng Trống, Nhà Chung… đã ký cam kết không bày bán, tập kết hàng hóa trái quy định.

Phường Hoàn Kiếm ra quân dỡ mái che, dọn vỉa hè dọc phố Hàng Mã, sáng 23/11. Ảnh: Ngọc Diệp, Người Hoàn Kiếm.

Phố Hàng Mã trước đây thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm; nay trực thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuyến phố dài khoảng 339 m, từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng. Đây được xem là vị trí đắc địa khi chỉ cách chợ Đồng Xuân khoảng 1 km về phía Nam và cách Hồ Gươm 700 m về phía Bắc.

Tuyến phố nổi tiếng bởi kiến trúc cổ đặc trưng của phố cổ Hà Nội, thể hiện qua những ngôi nhà ống và nhà chồng diêm. Các căn nhà mặt tiền hẹp nhưng chạy sâu vào trong, tạo không gian linh hoạt cho sinh hoạt, sản xuất và buôn bán.

Mỗi mùa lễ hội, tuyến phố lại khoác lên màu sắc rực rỡ theo từng chủ đề như Trung thu, Giáng sinh, Tết Nguyên đán… Đây luôn là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn