Sơn Tùng M-TP phủ nhận liên quan cá độ, yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình ảnh

Sơn Tùng M-TP tại một sự kiện hôm 22-9 - Ảnh: FBNV

Theo dòng sự kiện nhiều nghệ sĩ bị nghi ngờ quảng cáo web cá độ, từng có thương hiệu cá độ đăng tải video Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại một đêm nhạc năm ngoái. Đơn vị này (được viết tắt là O...) tự giới thiệu là nhà tài trợ kim cương cho sự kiện.

Sơn Tùng M-TP yêu cầu thương hiệu cá độ dừng ngay việc sử dụng hình ảnh

Sáng 23-9, trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty cổ phần M-TP Talent, lên tiếng phủ nhận sự việc. Công ty viết: "Liên quan đến thông tin tại FlyFest 2024, Công ty cổ phần M-TP Talent xin phản hồi chính thức.

Công ty TNHH TZ Việt Phát là ban tổ chức của sự kiện FlyFest 2024 đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện. M-TP Talent không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với O..., thông tin O... xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận giữa M-TP Talent và TZ Việt Phát.

Sơn Tùng M-TP đã yêu cầu ban tổ chức đêm nhạc làm rõ từ năm 2024 và đã nhận được lời xin lỗi - Ảnh: FBNV

Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ. Theo công văn phản hồi, TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với O... với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent".

Hiện tại, M-TP Talent đang đề nghị TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động yêu cầu thương hiệu cá độ kia "dừng ngay mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ chúng tôi cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin nội dung đang lan truyền".

M-TP Talent cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong mọi hoạt động.

Để chứng minh tính minh bạch, trong thông báo gửi đến Tuổi Trẻ Onine, Công ty M-TP Talent đính kèm công văn phản hồi từ Công ty TNHH TZ Việt Phát.

Trong công văn giải trình này, Công ty TZ Việt Phát viết: "Chúng tôi vô cùng hối hận vì đã nhận lời đề nghị hợp tác này mà không tìm hiểu kỹ càng hơn.

Chúng tôi thành thật xin lỗi nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và Công ty cổ phần M-TP Talent vì đã gây ra những ồn ào trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua".

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ