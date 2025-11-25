Món đặc sản nhìn tưởng lạ đời, ăn vào mới biết vì sao dân miền Tây mê như điếu đổ

Bánh tằm bì từ lâu là một trong những món ăn dân dã tiêu biểu của vùng sông nước Nam Bộ. Không cầu kỳ như nhiều đặc sản được biến tấu theo xu hướng hiện đại, món ăn này vẫn giữ trọn nét mộc mạc, phản ánh cách sống chân chất và sự khéo léo của người dân miền Tây.

Bánh tằm bì được xem là một trong những đặc sản miền Tây. (Ảnh minh họa từ Internet)

Bánh tằm bì gây ấn tượng ngay từ hình thức. Những sợi bánh trắng, tròn, hơi to hơn bún thường, được làm từ bột gạo và bột năng pha theo tỷ lệ nhất định để tạo độ mềm dai đặc trưng.

Sau khi hấp chín, bánh được ủ để se mặt và đạt độ đàn hồi vừa phải. Đây được xem là khâu quan trọng nhất, quyết định độ ngon của món ăn. Tại nhiều địa phương, mỗi nơi lại có bí quyết riêng, giúp bánh có độ dẻo khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong hương vị.

Từ chợ quê, hàng rong đến các quán ăn trong thành phố, bánh tằm bì luôn xuất hiện như một lựa chọn quen thuộc, phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày. (Ảnh minh họa từ Internet)



Điểm làm nên bản sắc của bánh tằm bì chính là phần “bì”, hỗn hợp gồm thịt heo luộc và da heo thái sợi, trộn cùng thính gạo rang vàng xay mịn. Nhờ lớp thính bám đều, bì vừa thơm, vừa tạo cảm giác bùi và nhẹ nhàng.

Khi ăn, bì được rải lên phần bánh tằm, kèm theo rau sống như giá, dưa leo, húng quế và dưa chua. Sự kết hợp này mang lại cảm giác tươi mát, cân bằng độ béo và dai của hai thành phần chính.

Nước cốt dừa là thành phần làm nên sự khác biệt của bánh tằm bì so với các món sợi khác trong ẩm thực Việt Nam. Nước cốt được nấu cùng ít đường, muối, đôi khi có thêm bột bắp để tạo độ sánh nhẹ.

Khi chan lên đĩa bánh, lớp nước cốt dừa béo thơm hòa cùng vị mặn ngọt của nước mắm pha đi kèm, tạo nên tổng thể đậm đà nhưng không gây ngấy. Với người miền Tây, độ “đúng vị” nằm ở chỗ nước cốt không quá lỏng, không quá ngọt, vừa đủ để thấm vào bánh mà vẫn giữ được hậu béo rõ rệt.

Với người sành ăn, món bánh tằm ngon phải có sự hài hòa giữa 3 yếu tố, đó là sợi bánh dai mềm, bì thơm bùi và nước cốt dừa béo nhưng thanh. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày nay, bánh tằm bì vẫn xuất hiện phổ biến tại nhiều tỉnh thành miền Tây. Món ăn này thường được bán vào buổi sáng hoặc chiều tối. Giá mỗi phần dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng, tùy địa điểm và nguyên liệu đi kèm. Một số quán còn phục vụ phiên bản biến tấu như bánh tằm xíu mại hoặc bánh tằm cay để phù hợp với thị hiếu của thực khách trẻ.

Dù trải qua nhiều thay đổi trong phong cách ẩm thực, bánh tằm bì vẫn giữ vững vị trí là món ăn gắn bó với văn hóa miền Tây. Không chỉ đơn thuần là một món ngon, bánh tằm bì còn phản ánh tinh thần tiết kiệm, sáng tạo và sự dung hòa các nguyên liệu bản địa.

Với du khách, đây là một trong những lựa chọn đáng thử khi muốn khám phá hương vị đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Tác giả: Minh Huy

Nguồn tin: saostar.vn