Quả rừng xưa rụng đầy gốc bất ngờ thành đặc sản dân phố lùng mua

Từ loại quả mọc hoang, ngày nay chanh đào rừng trở thành mặt hàng được người dân thành phố ưa chuộng để trị ho hoặc giải khát.

Trước đây, chanh đào mọc hoang trong rừng, đến mùa bà con vào hái về dùng. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, vài năm gần đây, chanh đào rừng trở thành đặc sản được dân phố ưa chuộng. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm chanh đào rừng vào mùa. Ảnh: Facebook

Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán chanh đào rừng với giá từ 55.000 - 75.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook

Người bán cho biết, đây là loại chanh đào mọc trên núi đá, chỉ vào mùa trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch. Ảnh: Facebook

Loại chanh này có lớp vỏ xù xì, khi chín chuyển màu hồng đẹp mắt. Ảnh: Facebook

Ruột chanh cũng có ánh hồng, khác với màu vàng nhạt của chanh thường. Ảnh: Facebook

Do sinh trưởng trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù của vùng núi cao, chanh đào rừng thơm nồng, mọng nước và đậm vị hơn. Ảnh: Facebook

Quả chanh kích thước vừa phải, tròn đều, khoảng 12 - 20 trái/kg. Ảnh: Facebook

Chanh đào rừng được sử dụng để ngâm mật ong trị ho, đau họng hoặc làm nước giải khát. Ảnh: Facebook

Nhờ thu hái chanh đào rừng, nhiều hộ dân ở vùng Tây Bắc có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Nhiều hộ trồng thêm trên đồi để bán. Ảnh: Facebook

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

