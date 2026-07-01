Son Heung-min cầu xin ‘đừng làm tổn thương tuyển Hàn Quốc’

Không có bàn thắng nào cho riêng mình, Son Heung-min chứng kiến tuyển Hàn Quốc dừng bước sớm ngay vòng bảng tại Bắc Mỹ. Thất bại ấy còn kéo theo sự từ chức của HLV Hong Myung-bo, buộc người đội trưởng phải lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ quê nhà.

Tiền đạo 33 tuổi vừa đăng tâm thư dài trên Instagram sau khi Hàn Quốc không thể vượt qua bảng A. Đội tuyển xứ kim chi thắng CH Czech ở trận mở màn nhưng lần lượt thua Mexico và Nam Phi, không đủ để tranh suất đi tiếp dành cho các đội hạng ba.

Hàn Quốc tham dự giải với nhiều kỳ vọng nhưng rời đi trong thất vọng. Màn trình diễn của đội tuyển không chỉ bị cổ động viên mà cả Tổng thống Hàn Quốc phê phán.

Thủ quân Son Heung-min xin lỗi cổ động viên Hàn Quốc sau chiến dịch thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026.

Giữa bầu không khí nặng nề ấy, Son chọn đối diện với trách nhiệm thay vì né tránh. Anh viết: "Tôi không dám truyền tải nỗi thất vọng và tổn thương của người hâm mộ chỉ bằng một từ xin lỗi. Vì thế, ngay cả khi nói ra điều đó, tôi vẫn thấy là chưa đủ".

Với ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC, World Cup là 'sân khấu của giấc mơ tuổi thơ', nơi anh mong mỏi được cống hiến cho đội tuyển và đáp lại tình cảm người hâm mộ. Nhưng hành trình ấy đã khép lại theo cách khó thể chấp nhận.

"Giấc mơ được chơi bóng trên sân khấu lớn mà tôi luôn nhắc đến đã tan vỡ. Tôi đang mắc kẹt trong nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Thành thật mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thực tế này", Son bộc bạch.

Tiền đạo 33 tuổi cũng không có kiến tạo tại giải, đồng thời phải ngồi dự bị ở trận quyết định gặp Nam Phi. Đó là chi tiết phản ánh phần nào chiến dịch bế tắc của đội bóng xứ kim chi tại World Cup 2026.

Son thừa nhận bản thân chưa thể đáp lại 'thời gian, tình cảm, sự ủng hộ và yêu thương' mà cổ động viên đã dành cho đội tuyển. Tuy nhiên, lời nhắn nhủ của anh cũng cho thấy thủ quân Hàn Quốc chưa tính đến chuyện chia tay màu áo quốc gia.

"Tôi sẽ lại làm hết sức trong vị trí của mình để chinh phục lại trái tim người dân Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá", cựu tiền đạo Tottenham khẳng định.

Quan trọng hơn, Son mong người hâm mộ không trút toàn bộ sự giận dữ lên các đồng đội. Anh kêu gọi cổ động viên dành sự ủng hộ và động viên, thay vì chỉ trích hoặc làm tổn thương những cầu thủ vừa trải qua một giải đấu thất vọng.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn