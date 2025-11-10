Sốc: HyunA ngất xỉu ngay khi đang diễn trên sân khấu, phải bế ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh

Tối 9/11, mạng xã hội Weibo sốc nặng trước thông tin HyunA gặp vấn đề sức khỏe, ngất xỉu khi đang biểu diễn trên sân khấu Water Bomb diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Trong các đoạn video được khán giả tại sự kiện ghi lại và chia sẻ lên mạng, nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn đã bất ngờ ngã gục xuống sấn khấu trong lúc thực hiện vũ đạo lắc hông. Tình huống đột ngột khiến mọi người đều kinh ngạc, hoang mang. Bảo vệ nhanh chóng lao lên sân khấu, kiểm tra tình hình và bế HyunA trong tình trạng bất tỉnh rời khỏi sân khấu.

Hiện, vẫn chưa rõ tình hình của HyunA. Các khán giả có mặt ở Water Bomb cho biết nữ idol xứ Hàn đã phải hát nhảy hơn chục bài trước khi ngất xỉu. Chưa kể, gần đây cô còn ăn kiêng giảm cân do bị antifan miệt thị ngoại hình phát tướng đầy tiêu cực. Do đó, cư dân mạng suy đoán HyunA đã bị kiệt sức do phải biểu diễn liên tục không nghỉ trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, ăn uống kiêng khem không đủ chất và năng lượng. Được biết, nữ ca sĩ đã cố giảm 10kg trong 1 tháng khiến cơ thể và sức khoẻ bất ổn.

HyunA bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu Water Bomb

Nữ ca sĩ bất ngờ ngã gục xuống sân khấu khiến 2 nữ vũ công vô cùng hoang mang. Bảo an nhanh chóng lao lên sân khấu bế HyunA đã bất tỉnh rời đi

Sau khi tỉnh lại, HyunA đã đăng tải 1 bài viết dài thông báo rằng bản thân vẫn ổn sau sự cố sức khỏe bất ngờ. Cô tự nhận bản thân không chuyên nghiệp trong công việc và xin lỗi vì đã xỉu bất tỉnh trên sân khấu 1 sự kiện lớn khiến mọi người hoang mang và lo lắng.



Dưới đây lời xin lỗi của HyunA:

"Thực sự, thực sự xin lỗi các bạn. Dù thời gian giữa các buổi diễn rất ngắn, tôi vẫn muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh tốt hơn, nhưng có lẽ tôi đã không đủ chuyên nghiệp. Thật lòng mà nói, tô không nhớ gì về tình huống đó. Rất nhiều đã có mặt ở Macau (Trung Quốc), cả các A-ing (tên fandom của HyunA) nữa, ai cũng đã bỏ tiền mua vé để thưởng thức sân khấu này, nên tôi thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi mọi người. Từ nay tôi sẽ cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn để cải thiện sức khỏe. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những khán giả đã trân trọng và yêu thương tôi - một người vẫn còn nhiều thiếu sót từ khi còn rất trẻ cho đến tận bây giờ. Tôi thực sự ổn mà! Đừng lo cho tôi!

HyunA xin lỗi vì ngất xỉu trên sân khấu

HyunA từng được xem là biểu tượng gợi cảm thế hệ mới của Kpop. Ở thời hoàng kim, đường cong cơ thể quyến rũ, nóng bỏng và phong thái tự tin của cô khiến hàng triệu người mê đắm. Tuy nhiên, những năm gần đây, HyunA sa sút ngoại hình. Đặc biệt là sau khi kết hôn, cô tăng cân thấy rõ, thân hình đầy đặn hơn, mất đi sự nóng bỏng thường thấy. Vẻ ngoài này khiến nhiều người không thể nhận ra nữ thần tượng từng gắn liền với hình tượng gợi cảm, bốc lửa và vóc dáng mảnh mai với cân nặng chỉ 41 kg năm nào.

Việc ngoại hình thay đổi khiến HyunA vướng nghi vấn mang thai, nhưng cô phủ nhận. Sau đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập bình luận chê bai ngoại hình tròn trịa hiện tại và chế giễu cô là idol lệch chuẩn. Đối mặt với việc bị body shaming, HyunA gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái với giọng điệu tự trách bản thân, ẩn ý về việc sẽ ăn kiêng giảm cân: "HyunA, ăn quá nhiều rồi. Mau kiểm soát lại và bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt đi. Từng rất thích khi mình gầy gò, xương xẩu mà. Hãy làm lại nào!". Bài đăng của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Dưới phần bình luận, không ít ý kiến đã động viên, mong HyunA không cần tự gây áp lực lên bản thân và ép cân cực đoan ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gần đây, HyunA liên tục bị miệt thị ngoại hình vì tăng cân, đánh mất vóc dáng mảnh mai

HyunA từng sở hữu body gợi cảm, 3 vòng cực chuẩn và được mệnh danh là "biểu tượng sexy" của Kpop

