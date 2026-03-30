'So kè' học vấn Top 3 Miss World Vietnam: Người IELTS 8.0, người GPA 'khủng'

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh, nhưng điều khiến khán giả bàn tán không chỉ là vương miện – mà còn là học vấn “không phải dạng vừa” của cả ba người đẹp trong top đầu.

Top 3 Miss World Vietnam.

Hoa hậu Phan Phương Oanh: GPA 3.63, IELTS 7.5 – sắc đẹp đi cùng trí tuệ

Tân hoa hậu Phan Phương Oanh (23 tuổi, Hà Nội) tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân – một trong những ngôi trường top đầu cả nước.

Không chỉ nổi bật từ những vòng đầu với phong thái tự tin, cô còn sở hữu bảng điểm ấn tượng với GPA 3.63/4.0. Bên cạnh đó, Phương Oanh đạt IELTS 7.5 và có thêm chứng chỉ tiếng Trung HSK 3 – một lợi thế lớn khi tham gia các đấu trường quốc tế.

Suốt hành trình thi, cô duy trì phong độ ổn định với hàng loạt thành tích: top 4 Head to Head Challenge, top 4 Queen Talk, top 5 Người đẹp Thời trang và top 10 Người đẹp Du lịch.

Á hậu 1 Khánh Như: MC song ngữ, học bổng 150% – “con nhà người ta” chính hiệu

Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như (SN 2004, Khánh Hòa) khiến nhiều người nể phục khi vẫn còn là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM nhưng đã sở hữu loạt thành tích đáng gờm.

Cô từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150%, đạt giải tại cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023 và đăng quang quán quân Én Vàng UEF 2024. Không những vậy, Khánh Như còn là MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Khả năng thuyết trình tự tin giúp cô giành vé vào thẳng top 20 nhờ chiến thắng Head to Head Challenge – một minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và trí tuệ.

Á hậu 2 Tâm Như: IELTS 8.0 “áp đảo”, thông thạo tiếng Trung

Á hậu 2 Trương Tâm Như (SN 2005, Huế) là gương mặt trẻ nhất trong top 3 nhưng lại gây “choáng” với thành tích học tập vượt trội.

Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024 và đặc biệt sở hữu IELTS 8.0 – mức điểm mơ ước của nhiều bạn trẻ. Không dừng lại ở đó, Tâm Như còn thông thạo tiếng Trung, cho thấy khả năng ngoại ngữ toàn diện hiếm có.

Dù tuổi đời còn trẻ, cô đã chứng minh mình là “ẩn số” đáng gờm cả về nhan sắc lẫn tri thức.

Nếu Phương Oanh nổi bật với GPA cao và nền tảng học thuật vững chắc, Khánh Như lại ghi điểm nhờ kinh nghiệm thực tiễn và hoạt động ngoại khóa “dày đặc”. Trong khi đó, Tâm Như gây ấn tượng mạnh với khả năng ngoại ngữ vượt trội.

Ba người đẹp, ba thế mạnh khác nhau – nhưng đã chứng minh cho việc tiêu chí lựa chọn Hoa hậu thế hệ mới, không chỉ cần đẹp ngoại hình, mà còn phải giỏi, đạt được thành công nhất định trên con đường học vấn. Và có lẽ, chính “cuộc đua học vấn” này mới là điều khiến khán giả thực sự bị cuốn hút sau ánh hào quang vương miện.

Tác giả: Khương Hạ

Nguồn tin: giadinhonline.vn