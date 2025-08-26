Singapore giữ vững vị trí quốc gia hòa bình nhất châu Á

Quang cảnh Singapore. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong bối cảnh nhiều nước đang bị xung đột tàn phá, tình trạng thắt chặt biên giới và tranh chấp thương mại, Singapore vẫn giữ vững vị trí quốc gia hòa bình nhất châu Á và đứng thứ 6 trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng mới được công bố.

Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), đơn vị biên soạn Chỉ số Hòa bình Toàn cầu cho biết Singapore được xếp hạng đặc biệt cao về an toàn và an ninh. Luật pháp nghiêm ngặt, tỷ lệ tội phạm thấp và môi trường an toàn đã tạo ra và củng cố ý thức về trật tự công cộng ở quốc đảo nhỏ bé này.

Singapore cũng đạt điểm cao nhất trong chỉ số đo lường mức độ xung đột nội bộ, phản ánh sự ổn định chính trị và xã hội trong nước.

Trong khi đó, những quốc gia đang bị xung đột tàn phá, như Ukraine, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Syria, nằm ở cuối bảng xếp hạng.

Ngoài Singapore, các quốc gia châu Á khác đứng ở top đầu bảng xếp hạng Hòa bình Toàn cầu là Nhật Bản đứng thứ 12 và Malaysia ở vị trí thứ 13.

Theo chỉ số hòa bình toàn cầu, số lượng xung đột giữa các quốc gia đã đạt mức cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, với ba cuộc xung đột nữa bùng phát chỉ riêng trong năm 2025.

Trước bối cảnh bất ổn gia tăng, nhiều quốc gia đã lựa chọn phản ứng bằng cách gia tăng quân sự hóa.

Tuy nhiên, bất chấp bức tranh thống kê ảm đạm, vẫn có những quốc gia kiên định ưu tiên chính sách hòa bình, ổn định và hợp tác, đóng vai trò như những điểm sáng trong nỗ lực gìn giữ trật tự quốc tế bền vững./.

Tác giả: Đỗ Vân

Nguồn tin: vietnamplus.vn