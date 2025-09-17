“Siêu cảng” logistics của T&T Group mở bệ phóng số hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Lễ ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các SME

Ngày 15/9, tại Hội nghị Kết nối Logistics và Thương mại số, Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics và Visa, phối hợp cùng các đối tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ, đã chính thức ra mắt Nền tảng Kết nối Logistics.

Nền tảng Kết nối Logistics "all-in-one" cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nền tảng kết nối Logistics khi đi vào vận hành sẽ mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) quy trình số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán, tích hợp tính năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa thủ tục chứng từ và minh bạch hóa quy trình.

Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối trực tiếp với hệ thống kho ngoại quan, mạng lưới vận tải cùng các dịch vụ tài chính như cho vay, giải ngân và thanh toán đa dạng. Nhờ cải thiện dòng tiền và giảm phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ, nền tảng giúp các SME vận hành hiệu quả hơn và tự tin gia nhập thương mại toàn cầu.

Trong giai đoạn thí điểm, sáng kiến tập trung triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Tây Ninh, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics, Techcombank, Visa và Doxa Holdings International nhằm xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện cho cộng đồng SME.

Lễ ra mắt nền tảng cũng đánh dấu việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics, Techcombank, Visa và Doxa Holdings International. Các đối tác sẽ cùng phát huy và bổ trợ thế mạnh trong lĩnh vực logistics, phát triển nền tảng công nghệ, giải pháp ngân hàng và hệ thống thanh toán quốc tế, qua đó xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện cho cộng đồng SME.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực logistics và hỗ trợ các doanh nghiệp SME Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Việt Nam SuperPort™ tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ đột phá

Việt Nam SuperPort™ là “siêu cảng” logistics đa phương thức do liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn YCH – tập đoàn cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu Singapore hợp tác phát triển. Đây là dự án đầu tiên trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN.

Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một nút quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™, nhấn mạnh: “Nền tảng Kết nối Logistics khẳng định cam kết của chúng tôi trong thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực logistics và hỗ trợ các doanh nghiệp SME Việt Nam vươn ra toàn cầu. Thông qua hợp tác và tận dụng thế mạnh của các đối tác chiến lược, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng công nghệ hoàn toàn mới mở ra hệ sinh thái “all-in-one”, giúp doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.”

Khi các chuỗi cung ứng ngày càng được kết nối chặt chẽ, hiệu quả của thương mại xuyên biên giới phụ thuộc vào khả năng dòng chảy tài chính có thể diễn ra liền mạch và nhanh chóng như chính sự dịch chuyển của hàng hóa giữa các bên. Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ áp dụng thanh toán B2B qua thẻ, phản ánh rõ rệt sự sẵn sàng của Việt Nam cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Thông qua các giải pháp thanh toán thương mại, Visa hỗ trợ doanh nghiệp tinh giản quy trình mua sắm, tối ưu hóa dòng tiền và cải thiện hiệu quả vận hành.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Hợp tác chiến lược với Việt Nam SuperPortTM hướng tới hỗ trợ các SME thông qua các giải pháp thanh toán hiệu quả hơn, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bằng việc tích hợp các phương thức thanh toán số an toàn vào Nền tảng Kết nối Logistics, chúng tôi giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thanh toán và xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác kinh doanh. Điều này thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy thương mại liền mạch, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế năng động trong khu vực và toàn cầu.”

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối Logistics và Thương mại số, Việt Nam SuperPort™ đã giới thiệu về năng lực xử lý hàng hóa của kho hàng không kéo dài, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics – các giải pháp đã được triển khai thành công tại Thành phố Chuỗi cung ứng - Supply Chain City (SCC) ở Singapore mà Tập đoàn YCH đã phát triển thành công trước đó, mở ra bước tiến mới trong việc xây dựng chuỗi cung ứng đa phương thức hiện đại tại Việt Nam, nhằm hướng tới nâng cao khả năng hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm chi phí logistics và tăng cường lợi thế cạnh tranh của quốc gia trong thương mại quốc tế.

Việt Nam SuperPort™ có diện tích lên đến 83 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, được đặt tại tỉnh Phú Thọ, do CTCP T&Y SuperPort Vĩnh Phúc – Liên doanh giữa Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đầu tư phát triển.

Nằm trên hành lang kinh tế phía Bắc, Việt Nam SuperPort™ kết nối 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm Hải Phòng, Nội Bài, và kéo dài đến các tỉnh Vân Nam và Côn Minh, Trung Quốc. Thừa hưởng gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics của Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort™ còn tận dụng được lợi thế kết nối với các trung tâm cung ứng toàn cầu trên khắp Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Với mục tiêu trở thành cảng logistics đa phương thức đầu tiên tại Đông Nam Á đạt phát thải ròng bằng 0, Việt Nam SuperPort™ cam kết phát triển bền vững với kế hoạch tích hợp sử dụng năng lượng sạch và ứng dụng các công nghệ tiên tiến.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: phapluat.tuoitrethudo.vn