Siba Group (SBG) chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư Nhà máy cơ khí tại tỉnh Nghệ An khi kinh doanh đi lùi

Siba Group bất ngờ thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư Nhà máy cơ khí công nghệ cao Siba Nghệ An do Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 4/1/2023.

Trước đó, ngày 20/5, Siba Group thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp do Siba Group sở hữu 100% vốn điều lệ.

Lý do giải thể công ty con được Siba Group đưa ra do thay đổi định hướng kinh doanh của công ty và các công ty con, tối ưu sử dụng nguồn vốn.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Vmeco Đồng Tháp được thành lập ngày 22/9/2020; địa chỉ tại đường ven Sông Hậu, ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; người đại diện pháp luật là Trần Đình Trọng (sinh năm 1994); và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện (sản xuất điện năng lượng mặt trời).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Siba Group ghi nhận doanh thu đạt 1.016,46 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 7,74 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,2% lên 2,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 20,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,02 tỷ đồng về 23,31 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 32,4%, tương ứng tăng thêm 2,03 tỷ đồng lên 8,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,6%, tương ứng tăng thêm 1,43 tỷ đồng lên 11,22 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, Siba Group ghi nhận doanh thu đạt 1.877,39 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 11,19 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng, tăng 3,77% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 40 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, Siba Group mới hoàn thành 28% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, cổ phiếu SBG tăng 200 đồng lên 15.450 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Nguồn tin: tinnhanhchungkhoan.vn