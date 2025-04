Sét đánh trúng lán ruộng có ba thanh thiếu niên trú mưa, một em tử vong

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối 25-4, một lãnh đạo UBND xã Nậm Ty (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người tử vong.

Theo đó vào khoảng 9h sáng nay, trong lúc Lò Văn N. (21 tuổi), Lò Văn C. (16 tuổi) và Lò Duy K. (12 tuổi, cùng ở bản Nà Tòng, xã Nậm Ty) đang làm ở khu vực ruộng ở bản Nà Tòng thì trời mưa to.

Do trời mưa to nên cả ba người đã vào một lán ruộng gần đó trú mưa. Sau đó sét đánh trúng lán ruộng này.

Hậu quả, Lò Duy K. tử vong tại chỗ. Còn Lò Văn N. và Lò Văn C. bị hôn mê.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa N. và C. tới trạm y tế xã để cấp cứu.

"Sau khi được điều trị, đến chiều nay hai em N. và C. đã tỉnh táo và được cho về nhà.

Thi thể em K. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trong chiều nay, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân" - lãnh đạo UBND xã Nậm Ty cho biết thêm.

Theo chuyên gia thời tiết, hiện nay đang là thời điểm giao mùa nên hiện tượng mưa dông, lốc, sét và mưa đá sẽ còn xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ đến hết tháng 5.

Để phòng chống bị sét đánh, tất cả người dân cần chủ động nắm rõ thông tin thời tiết. Khi trời sắp xảy ra dông cần vào nhà trú mưa.

Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có mưa dông.

Với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Bởi vậy nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là một mét.

Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người; cũng không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, đây cũng là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm.

Trong trường hợp đang ở vùng đất trống nên chụm hai chân, cúi người sát mặt đất (nhưng không chạm hay nằm xuống đất) với hai tay bịt tai…

Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. Không đứng thành nhóm người gần nhau.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ