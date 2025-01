Say rượu đâm trúng người đi xe máy, tài xế ô tô bị dân đánh tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Một tài xế ô tô say rượu đã đâm trúng 2 người đàn ông đi xe máy và hất một người lên nắp capo rồi kéo lê đi vài mét trước khi đâm vào lối vào của một hiệu thuốc ở Amroha, Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 3/1.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, người đàn ông ngồi trên nắp capo và xe máy bị kẹt ở cản xe.

Người đàn ông đi xe máy bị hất văng lên nắp capo.

Một số người đứng bên ngoài cửa hàng nhận thấy chiếc xe đang lao về phía họ nên đã vội vàng tránh sang một bên trước khi tài xế đâm xe vào lối vào cửa hàng.

Tài xế say rượu sau đó bước ra khỏi xe và bị mọi người bao vây và đánh đập.

Hai người đi xe máy đã bị thương trong vụ việc và tình trạng của họ được cho là rất nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông say rượu và đã lập biên bản vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn