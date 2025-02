Sát ngày Thần Tài, giá vàng có diễn biến lạ

Chiều 6-2, giá vàng thế giới chỉ điều chỉnh giảm nhẹ về quanh 2.863 USD/ounce. Mức giảm chưa tới 10 USD/ounce so với buổi sáng, nhưng thị trường vàng trong nước đã có những động thái lạ khi giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,99 đồng loạt lao dốc mạnh.

Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng "quay xe" hạ giá vàng miếng SJC về mức thấp hơn cả triệu đồng so với buổi sáng. Theo đó, giá vàng miếng SJC mua vào còn 86,9 triệu đồng/lượng, bán ra 90,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Mi Hồng bán ra vàng miếng còn 88,7 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán giãn rộng lên mức kỷ lục, 3,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng giảm mạnh, khi các doanh nghiệp giao dịch mua vào 86,9 triệu đồng/lượng, bán ra 90 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng nay.

Đây là diễn biến khá lạ và ngược với xu hướng điều chỉnh tăng trong những ngày qua. Đáng chú ý, những năm trước, thị trường vàng thường giảm trong ngày Thần Tài và tăng mạnh trước ngày Thần Tài, khá lạ so với những năm trước.

Khách mua vàng tại chi nhánh Công ty PNJ ở quận 3, sáng 6-2 (mùng 9 Tết)

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết dù giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mốc cao, chưa có sự điều chỉnh đáng kể, nhưng giá vàng trong nước đã lao dốc khi lực bán trên thị trường áp đảo.

"Những người bán vàng là những người đã mua vàng ở vùng giá 83-86 triệu đồng/lượng, nay chốt lời mạnh từ chiều hôm qua tới nay. Trong khi những người mua vàng chủ yếu số lượng ít hơn, để lấy may ngày Thần Tài. Lực cung nhiều hơn khiến giá giảm nhanh" – ông Phương nói.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu mua vàng tại một số điểm kinh doanh ở TP HCM sáng nay cũng vắng hơn so với những ngày trước.

Tại chi nhánh Công ty PNJ ở quận 3, TP HCM, sáng nay khách chủ yếu tới mua vàng trang sức, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm vàng may mắn. Vàng miếng SJC loại 1 lượng được công ty trưng bày chờ khách mua, trong khi vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ thì hết hàng.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc trong chiều nay

Anh Nguyễn Thanh (ngụ quận 1, TP HCM) cho biết vừa mua 2 chỉ vàng nhẫn trơn để lấy may đầu năm. Do mua vàng dịp Thần Tài với mong muốn đem lại may mắn nên anh không quan tâm tới giá vàng.

Theo các chuyên gia, nếu mua vàng để đầu tư dịp Thần Tài thì nên cân nhắc vì giá vàng đang ở vùng đỉnh và khả năng điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng. Còn nếu mua vàng để lấy may mắn với số lượng ít thì không cần lưu tâm về giá.

