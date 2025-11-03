Sạt lở núi nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Chiều tối 3-11, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào sáng sớm cùng ngày, khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành xảy ra sạt lở núi khiến 1 người bị thương nhẹ cùng khối lượng lớn đất đá đổ sập, vùi lấp nhà và trang trại của 3 hộ dân.

Hiện trường vụ sạt lở núi



Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, vụ sạt lở khiến 1 nhà dân bị vùi lấp một nửa, nhiều công trình phụ, ao cá và trang trại chăn nuôi bị hư hại.

Hiện trường vụ sạt lở núi



Được biết, khu vực xảy ra sạt lở rộng khoảng 3 ha, có 3 mỏ chế biến đá (2 mỏ đang hoạt động); 5 trại sản xuất tổng hợp chăn nuôi dê, hươu, cây ăn quả, trong đó có 3 trại bị ảnh hưởng.

May mắn lúc xảy ra sự việc các hộ dân đều kịp thời di chuyển ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, vị lãnh đạo xã Cẩm Trung thông tin.

Ngoài vụ sạt lở tại xã Cẩm Trung, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua cũng khiến nhiều điểm tại tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh bị sạt lở.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động