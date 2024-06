Sập mái hiên nhà văn hóa, nhiều trẻ bị thương

Your browser does not support the video tag.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 3/6 tại tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Hình ảnh các em nhỏ đang biểu diễn khai mạc hè trên sân khấu.

Theo hình ảnh được ghi lại, thời điểm trên, khoảng 13 em học sinh đang biểu diễn trên khu vực sân khấu của buổi Khai mạc sinh hoạt hè và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện thì phần mái hiên với nhiều gạch vữa bất ngờ sập xuống rất nhanh khiến các em nhỏ không kịp né tránh.

Chỉ sau đó vài giây, phần gạch vữa của nhà văn hóa bất ngờ đổ sập xuống khu vực sân khấu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa nhiều, phần vữa của nhà văn hóa bị tróc, rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các em học sinh bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ.

Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị chiều cùng ngày có tiếp nhận 6 em học sinh trong tình trạng tỉnh táo, bị xây xước tay chân nhưng may mắn không có chấn thương nặng.

Tác giả: Thắng Vinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân