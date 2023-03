Sập bẫy cô gái thả tim trên TikTok, nam công nhân bị hành hạ dã man

Ngày 16-3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ, người trái pháp luật, gồm: Mai Tấn Lộc (SN 1983), Trần Thanh Quý (SN 1999), Trần Văn Văn (SN 1998) và Nguyễn Thị Kiều Nương (SN 1996) - cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai vào giữa năm 2021, Lộc nhiều lần cho anh Trần Văn D. (ngụ Sóc Trăng, là công nhân trong một khu công nghiệp ở Tiền Giang) vay tổng số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, anh D. không trả tiền mà tìm cách tránh gặp Lộc.

Không tìm được anh D., đầu tháng 11-2022, Lộc thuê Nương lên mạng xã hội làm quen và hẹn gặp anh D. Nếu Nương hẹn được D., Lộc sẽ trả công 50 triệu đồng.

Từ nickname do Lộc cung cấp, Nương tìm và thả tim vào các clip do anh D. đăng trên trang TikTok cá nhân. Sau khi kết bạn, ngày 20-11-2022, Nương hẹn gặp anh D. tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Nương thông báo cho Lộc biết và được Lộc trả trước 5 triệu đồng.

Rạng sáng 20-11-2022, Lộc thuê ôtô và mang theo 1 đoạn dây xích, 1 cuộn băng keo, 2 thanh kiếm rồi đi cùng Văn, Quý và 4 đối tượng khác đến một khách sạn trên địa bàn thị xã Cai Lậy thuê phòng, chờ Nương đưa D. đến.

Sáng cùng ngày, anh D. đến thị xã Cai Lậy rồi được Nương đưa về khách sạn. Tại đây, anh D. bị nhóm của Lộc khống chế, đẩy lên ôtô, dùng dây xích khóa chân rồi đưa về nhà Lộc ở huyện Tân Phước.

Tại đây, Lộc nhiều lần dùng gậy bóng chày đánh anh D. và ép viết giấy nợ 247 triệu đồng. Trưa cùng ngày, Lộc gọi cho người thân của anh D. thông báo sự việc và yêu cầu gia đình đến bảo lãnh trả nợ.

Tối đó, Văn và Quý đến nhà Lộc, đưa anh D. tới nhà chị gái của anh D. tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, buộc anh D. viết giấy nợ 310 triệu đồng. Cũng trong ngày 20-11-2022, Nương đến gặp Lộc nhận 45 triệu đồng còn lại.

Khi tiếp nhận tin báo từ gia đình bị hại, Công an xã Tân Lập 1 tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vụ việc; đồng thời đưa anh D. đi điều trị vết thương.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

