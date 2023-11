Sao trẻ ĐT Việt Nam lấy vợ hơn tuổi, HLV Troussier tặng quà đặc biệt

Mới đây, trên trang cá nhân, Giáp Tuấn Dương đã khoe ảnh quà cưới đặc biệt được HLV Troussier tặng. Đó là bộ 3 chai rượu vang 3-4-3 Grain Bleu, Coup Du Chapeu và Sol Beni, do chính ông thầy người Pháp là chủ thương hiệu. “I appreciate this gift”, Tuấn Dương thể hiện sự trân trọng, biết ơn món quà của HLV Troussier.

Trước đó, HLV Troussier cũng từng gửi tặng vợ chồng Đoàn Văn Hậu 3 chai rượu vang Pháp nhân ngày cưới. Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng được ông thầy người Pháp tặng một chai rượu vang Sol Beni. Điều này cho thấy ông thầy người Pháp dành sự quan tâm rất lớn đến các học trò của mình.

HLV Troussier tặng rượu vang làm quà cưới cho Giáp Tuấn Dương

Giáp Tuấn Dương và bạn gái hơn tuổi sẽ kết hôn vào tháng 12 tới

Giáp Tuấn Dương sinh năm 2002, hiện khoác áo CLB Công An Hà Nội. Anh là một trong những hậu vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Thời gian qua, Tuấn Dương liên tục được HLV Troussier điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam trong các đợt tập trung gần đây. Đầu tháng 12, Tuấn Dương sẽ làm đám cưới với bạn gái hot girl Vũ Minh Anh. Trước đó, vào hồi tháng 6, Tuấn Dương và bạn gái Vũ Minh Anh đã sớm đi đăng ký kết hôn. Cặp đôi cũng đã chụp xong ảnh cưới vào hồi tháng 10 vừa qua.

Cô dâu Minh Anh sinh năm 2000, hơn Tuấn Dương 2 tuổi. Cô nàng từng theo học Khoa Luật - Hành chính &Tư pháp tại Học Viện Phụ Nữ Việt Nam. Vũ Minh Anh được đánh giá là một trong những nàng WAG xinh xắn nhất của lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại. Minh Anh sở hữu nhan sắc hút hồn cùng thân hình nuột nà. Trong thời gian quen nhau, Minh Anh không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn trai kém tuổi lên trang cá nhân.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn