Sau khán đài Italy là quyền lực ngầm.

Bóng đá Italy từ lâu được xem là một phần bản sắc văn hóa. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy là một thực tế phức tạp, nơi các tổ chức mafia từng bước len lỏi và thiết lập ảnh hưởng. Không phải bằng những cú đánh trực diện, mà bằng cách bám rễ vào cộng đồng, vào các CLB và đặc biệt là khán đài.

Góc khuất sau khán đài

Theo Antonio Nicaso, chuyên gia nghiên cứu về tổ chức 'Ndrangheta, mafia nhìn bóng đá như một công cụ chiến lược. Họ không bắt đầu từ các đội bóng lớn, mà tiếp cận những CLB nhỏ, xây dựng quan hệ với người hâm mộ, tạo dựng hình ảnh và sự ủng hộ. Khi đã có chỗ đứng, họ mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước tiến vào hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Việc kiểm soát một CLB mang lại nhiều lợi ích. Không chỉ là danh tiếng, đó còn là cánh cửa để kết nối với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Trong bối cảnh đó, bóng đá trở thành một nền tảng giúp mafia hợp thức hóa quyền lực, biến những hoạt động ngầm trở nên “bình thường” trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, phần nổi của vấn đề chỉ là bề mặt. Trọng tâm thực sự nằm ở khán đài, nơi các nhóm ultras hoạt động. Đây là không gian lý tưởng để mafia triển khai các hoạt động kiếm tiền. Từ việc kiểm soát bãi đỗ xe, dịch vụ ăn uống, bán hàng giả cho đến phe vé, mọi mắt xích đều có thể bị chi phối.

Sân cỏ Italy thành “mỏ vàng” tội phạm.

Đáng chú ý, sân vận động còn đóng vai trò như một trung tâm trung chuyển ma túy. Theo Nicaso, việc kiểm soát khán đài đồng nghĩa với việc kiểm soát nguồn cung cocaine. Đây là nguồn lợi khổng lồ, giải thích vì sao các tổ chức tội phạm coi bóng đá là mục tiêu quan trọng.

Hiện tượng này không còn giới hạn ở cấp độ địa phương. Từ các CLB nhỏ, mafia đã vươn tới những sân vận động lớn như Allianz, San Siro hay Olimpico. Những nơi vốn là biểu tượng của bóng đá Italy lại trở thành môi trường thuận lợi cho các mối quan hệ ngầm phát triển.

Trong quá khứ, các nhóm ultras từng gây sức ép trực tiếp lên CLB để trục lợi. Họ yêu cầu được cấp vé số lượng lớn, sau đó bán lại trên thị trường chợ đen. Vụ án Alto Piemonte liên quan đến Juventus là một ví dụ điển hình. Tòa án xác định các phần tử mafia đã chiếm quyền kiểm soát khu vực khán đài, từ đó gây áp lực lên đội bóng.

Vụ việc này kéo theo hàng loạt nhân vật bị điều tra và bắt giữ, từ các thủ lĩnh mafia đến những người đứng đầu nhóm ultras. Luật im lặng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp các mối liên hệ này tồn tại trong bóng tối, khó bị phát hiện.

Không chỉ dừng ở Turin, các cuộc điều tra gần đây cho thấy hiện tượng này lan rộng. Tại Milan, vụ “Doppia Curva” làm lộ ra dấu hiệu hợp tác giữa các nhóm ultras của Inter và AC Milan nhằm trục lợi từ vé các trận đấu lớn. Đặc biệt, ở chung kết Champions League 2023, giá vé trên thị trường chợ đen bị đẩy lên mức rất cao, tạo ra nguồn lợi ngoài tầm kiểm soát.

Nỗ lực của cơ quan chức năng

Trước thực trạng đó, cơ quan chức năng tăng cường hành động. Nhiều chiến dịch chống mafia được triển khai nhằm triệt phá mạng lưới trong bóng đá. Các CLB cũng bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn, siết chặt quản lý hoạt động của cổ động viên, đặc biệt là các nhóm ultras.

Dù vậy, con đường làm sạch bóng đá Italy vẫn còn dài. Bên cạnh mafia, hệ thống này còn phải đối mặt với nạn cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số, đặc biệt ở các giải đấu cấp thấp. Đây là môi trường mà cầu thủ dễ bị mua chuộc, khiến tính minh bạch của bóng đá bị đe dọa.

Bóng đá Italy vẫn mang sức hút đặc biệt, với lịch sử và cảm xúc không thể thay thế. Nhưng đi cùng với đó là những góc khuất khó xóa bỏ. Khi khán đài không chỉ là nơi cổ vũ, mà còn là điểm giao thoa của quyền lực và lợi ích, cuộc chiến chống lại tội phạm trong bóng đá sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Tác giả: Hà Trang

