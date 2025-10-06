Thời gian:
Xã hội

Rùng mình phát hiện thi thể nằm lơ lửng ở tầng cao tòa nhà 34T, Hà Nội

Cư dân sinh sống tại tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy (phường Yên Hòa, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm vắt ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Chiều 5/10, cư dân tại tòa nhà 34T (phường Yên Hòa, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phía trên cao nhưng không ai để ý đến điều bất thường.

Lực lượng chức năng có mặt đưa nạn nhân khỏi hiện trường


Đến khi trời tối, ánh đèn chiếu rọi vào khu vực mái hiên trên tầng cao, một số cư dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực này. Ngay sau đó đã báo tin đến lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, công an phường Yên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa đi để phục vụ công tác xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV

