Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (2/10), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân nghi nhảy cầu Trà Khúc.

Lực lượng cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân (Ảnh Công an)

Trước đó, rạng sáng ngày 1/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo từ người dân về một trường hợp nhảy cầu tại khu vực cầu Trà Khúc cũ, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an phường điều động 13 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện cần thiết đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Đến hôm nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh Công an)

Đến 9h 20 phút sáng nay (2/10), thi thể nạn nhân đã được người dân phát hiện tại khu vực hạ lưu sông Trà Khúc. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa thi thể lên bờ để cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa về gia đình.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV