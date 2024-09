Rùng mình clip "ông trùm" vừa bị bắt vì tội tình dục gạ gẫm Justin Bieber năm 15 tuổi

Tin tức chấn động ngành giải trí Mỹ hiện nay chính là vụ bắt giữ rapper, nhà sản xuất kiêm giám đốc thu âm hàng đầu Diddy. Justin Bieber bất ngờ bị gọi tên giữa vụ việc này. Tuy nhiên nam ca sĩ không tham gia vào vụ việc, mà được cho là gặp khủng hoảng trước tội ác tình dục của người đàn anh từng thân thiết. Giọng ca Love Yourself không trực tiếp làm việc với Diddy, nhưng anh ký hợp đồng với Usher - "gà nhà" của Diddy nên đôi bên cũng có mối quan hệ thân thiết.

Netizen đã "đào" lại những video cũ của 2 người, cho thấy Diddy đã có những cuộc trò chuyện và hành động không phù hợp với Justin Bieber năm 15 tuổi. Trong 1 video quay năm 2009, Diddy đi chơi với Justin Bieber và nói: "Chúng tôi đi chơi ở đâu và làm gì, chúng tôi thực sự không thể tiết lộ được. Nhưng chắc chắn đó là giấc mơ của 1 đứa trẻ 15 tuổi". Ông trùm nhạc rap thảo luận về khả năng "gặp vài cô gái".

Your browser does not support the video tag.

Diddy rủ Justin Bieber đi chơi lúc nam ca sĩ mới 15 tuổi

"Trùm nhạc rap" thảo luận về khả năng đưa Justin Bieber gặp gỡ vài cô gái

Đoạn video sau đó được quay vào năm 2010 - khi Justin Bieber 16 tuổi. Lúc này, Diddy gặp sao nhí đình đám trong phòng thu và bắt đầu chào hỏi, thắc mắc tại sao Justin Bieber lại xa lánh mình: "Có chuyện gì vậy anh bạn, cậu ổn chứ? Bán hết đấu trường và mọi thứ? Bắt đầu hành động khác rồi hả? Cậu không gọi điện và rủ tôi đi chơi như mọi khi".

Lúc này, giọng ca Baby ngập ngừng trả lời: "Ý em là... anh đã làm việc cùng em trong những dự án, nhưng ta không lưu số của nhau". Diddy liền đọc cho Justin Bieber số điện thoại của mình.

Giọng ca Baby giải thích rằng không liên lạc vì không có số của Diddy

Mặc dù theo Justin Bieber, họ không liên lạc vì không có số của nhau nhưng giờ đây nhìn lại, nhiều netizen cho rằng Justin có vẻ không thoải mái với Diddy vì đã "ngửi mùi" nguy hiểm từ đời tư của nam rapper. Usher - người lăng xê Justin Bieber từng tiết lộ rằng Diddy có đời tư khá "hoang dại".

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận như: "Đây là 1 video rùng rợn", "Justin có vẻ rất lo lắng và khó chịu, điều này thật đáng lo ngại", "Đứa trẻ tội nghiệp không biết phải nói gì", "Đoạn video này của Diddy và Justin Bieber sẽ mãi mãi đáng sợ. Sự ám ảnh kỳ lạ của Diddy với một Justin Bieber trẻ tuổi luôn gây khó chịu. Hollywood cần phải ngừng bào chữa cho những động lực quyền lực méo mó này”, “Một Diddy trưởng thành với Justin Bieber 15 tuổi đang nói về việc tiệc tùng. Nhìn xem Justin Bieber khó chịu thế nào kìa”…

Netizen cho rằng Justin Bieber xa lánh Diddy vì đã thấy mùi "nguy hiểm" từ đàn anh

Daily Mail đưa tin Justin Bieber gần như chết lặng khi vụ việc của Diddy nổ ra. “Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn phân tích hoặc thảo luận về nó nên anh ấy im lặng. Nhiều người giúp anh ấy trở thành con người như ngày hôm nay đều rất thân thiết với Diddy và điều đó đã hoàn toàn khiến anh ấy khủng hoảng. Justin chưa phản hồi về việc này kể từ khi Diddy bị đột kích nhà. Anh ấy sẽ không làm vậy”, nguồn tin nói.

Nguồn tin khác cũng tiết lộ Justin Bieber hối hận vì hợp tác với ông trùm nhạc rap tai tiếng vào gần 1 năm trước. Nam ca sĩ sinh năm 1994 ước được biết về vụ việc sớm hơn. Trước đó, Justin Bieber giữ khoảng cách với Diddy trong thời gian dài nhưng đã quyết định góp giọng trong album mới phát hành của đàn anh vào tháng 10/2023.

Đến năm 2023, Justin Bieber góp giọng trong album mới của Diddy

Diddy sinh năm 1969, có tên thật là Sean Combs cùng nhiều nghệ danh khác như Puff Daddy, P. Diddy. Diddy là rapper, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, giám đốc thu âm quyền lực hàng đầu làng nhạc rap. Trong suốt sự nghiệp, nam rapper này đã giành được 3 giải Grammy, 2 giải Video âm nhạc của năm tại MTV và là nhà sản xuất chương trình Making The Band của đài truyền hình này.

Diddy thành lập hãng thu âm riêng vào năm 1993 và lăng xê hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher... Năm 1998, nam rapper thành lập hãng bán lẻ quần áo Sean John. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Diddy lên đến 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) vào năm 2022.

Vào ngày 16/9 vừa qua, ông trùm nhạc rap bị bắt ở New York với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều năm cưỡng ép tình dục, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Diddy cũng bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs.

Các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Hiện, nam rapper kỳ cựu bị truy tố với các tội danh buôn bán tình dục , lao động cưỡng bức, bắt cóc, phóng hỏa, hối lộ và cản trở công ty. Vụ việc được cho là gây sốc cho nhiều người vì Diddy là tên tuổi lớn, giao thiệp với vô số ngôi sao hạng A như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg…

Diddy được mệnh danh là "ông trùm nhạc rap"

Nguồn: Daily Mail, Page Six

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn