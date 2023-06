'Rồng pháo hoa' vẽ bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên nền trời Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Đêm thi thứ 4 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 mang chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên”. Đúng như tên gọi của đêm thi cuối vòng loại, những bức họa của thiên nhiên đã được khắc họa ấn tượng trên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Không gian khoáng đạt, trong lành của bờ sông Hàn, khung cảnh mỹ lệ của thành phố về đêm, màn trình diễn “Vũ điệu của thiên nhiên” đã tạo nên bản hòa ca của vẻ đẹp tự nhiên và những sáng tạo tuyệt vời của con người, chinh phục cả những khán giả khó tính nhất.

Với phần trình diễn mang tên “Rồng pháo hoa”, đội tuyển Ba Lan mang đến một làn gió mới mẻ với sắc màu huyền bí và quyền lực trên nền nhạc điện tử EDM. “Rồng pháo hoa” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của cầu Rồng, Đà Nẵng và Rồng - linh vật mang trong mình sức mạnh thiên nhiên trong tín ngưỡng Á Đông.

Đội tuyển Ba Lan thực sự đã mang đến một màn “ảo thuật” của ánh sáng, với những tràng pháo nhiều hình tượng. Sắc màu của màn trình diễn khiến người ta liên tưởng đến 4 yếu tố: nước, lửa, đất và gió.

Màn trình diễn không chỉ mãn nhãn, đã tai mà còn được coi là một lời chúc may mắn, thịnh vượng, thăng tiến đến toàn thể người dân trên thế giới.

Trở lại DIFF 2023, Á quân DIFF 2019 - đội Pyrotex Fireworx Ltd (Anh) mang đến câu chuyện “Thắp sáng thế giới”, đưa khán giả hồi tưởng lại 2 năm cả thế giới đồng lòng vượt qua những thử thách, cam go để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Phần thứ 2 của màn trình diễn thể hiện niềm hạnh phúc khi thế giới đang trở lại bình thường và con người nỗ lực để khôi phục mọi mặt của đời sống, xã hội.

Trong màn trình diễn của mình, đội tuyển Anh chú trọng vào những bản nhạc sôi động, trong đó có nhiều hit như I Want To Break Free của Queen hay Shallow của Lady Gaga… Á quân của mùa giải trước cũng “tung chiêu” với phần trình diễn biến hóa vi diệu ngay trước mắt người xem.

Kết hợp hiệu ứng pháo hoa đẹp siêu thực với sự bùng nổ của âm nhạc khiến khán giả không khỏi nổi da gà, liên tục tạo những cơn mưa pháo tay trên khán đài. Phần thi của đội tuyển Anh được nhận xét là một “liều thuốc” để cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn của nhân loại, đồng thời là lời nhắn nhủ để mỗi người càng thêm trân quý sự tự do, hạnh phúc mỗi ngày.

Ngoạn mục trong trình diễn, sâu sắc trong ý tưởng và bùng nổ trong cảm xúc mỗi khán giả, DIFF 2023 “Thế giới không khoảng cách”, một lần nữa khẳng định sức sống, sự sôi động, hấp dẫn của Đà Nẵng - một “Thành phố của các lễ hội hàng đầu châu Á” đang hướng tới trở thành điểm đến sự kiện - lễ hội của thế giới. Sau đêm thi thứ 4, kết quả hai đội vào chung kết sẽ được Ban giám khảo thông báo sớm nhất vào ngày 25/6. Đêm chung kết DIFF 2023 sẽ diễn ra vào tối 8/7/2023, với màn trình diễn của hai đội pháo xuất sắc nhất.

Tác giả: Châu Thư

Nguồn tin: Báo VTC