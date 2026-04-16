Rơi xuống kênh thuỷ lợi, học sinh lớp 7 đuối nước tử vong

Sáng 16-4, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước sau khi trượt chân rơi xuống kênh thủy lợi.

Đến sáng 16-4, thi thể em H. đã được tìm thấy. Ảnh: Thủy Thanh

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 15-4, một nhóm học sinh rủ nhau đến khu vực kênh N2A, đoạn qua thôn Tân Phước, phường Quảng Trị để vui chơi.

Trong quá trình này, em N.V.H (học sinh lớp 7; ngụ thôn Tích Tường, phường Quảng Trị) không may trượt chân ngã xuống kênh, sau đó bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị, các đội cứu hộ tình nguyện cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 7 giờ ngày 16-4, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động