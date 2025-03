Răng sứ hết thời?

Hàm răng, nụ cười tự nhiên của diễn viên Aimee Lou Wood. Ảnh: HBO.

"Tôi thích hàm răng của bạn. Bạn đến từ Anh, đúng không?", Charlotte Le Bon nói với bạn diễn Aimee Lou Wood trong một tập phim của The White Lotus mùa mới nhất.

Nụ cười của Wood rộng, đẹp tự nhiên và dường như là điều hiếm hoi một dàn diễn viên có hàm răng thẳng tắp, trắng tinh hoàn hảo nhờ chỉnh nha hoặc thẩm mỹ nha khoa.

Câu thoại mà Le Bon ngẫu hứng thốt ra hóa ra lại vô cùng chuẩn xác. Trên mạng, khán giả của bộ phim cũng bắt đầu ca ngợi Wood - người thực sự đến từ Anh - vì đã quyết định giữ nụ cười tự nhiên của mình. Lời khen ngợi này cũng dấy lên một câu hỏi: Từ khi nào mà mọi người đều thi nhau có hàm răng hoàn hảo?

Nụ cười copy-paste

Emma Dickson, 30 tuổi, cho biết việc nhìn thấy Wood trên màn ảnh mang lại cho cô cảm giác "dễ chịu". Giống như Wood, Dickson có một khe hở giữa hai răng cửa. Là một diễn viên kiêm chuyên gia thẩm mỹ y khoa sống tại Chicago (Mỹ), cô rất quen thuộc với áp lực phải có một hàm răng trắng đều không tì vết.

Dickson mô tả kiểu răng sứ phổ biến trong giới Hollywood là "nụ cười copy-paste" và cảm thấy buồn khi những người nổi tiếng có hàm răng giống mình lại chọn cách chỉnh sửa chúng.

"Tôi cảm giác vào thời kỳ đầu của các chương trình như ‘Real Housewives’ hay ‘Keeping Up With the Kardashians’, người ta bị mê hoặc bởi những hàm răng trắng sáng nhất có thể", Sarah Hahn - chuyên gia phục hình răng tại Fremont, California, người đã tạo dựng tên tuổi trên TikTok với các video phân tích nụ cười của người nổi tiếng - chia sẻ.

"Hiện tượng này ngày càng lan rộng. Rất nhiều người đã làm răng. Bạn có thể liệt kê cả triệu người nổi tiếng và hầu như ai cũng có răng sứ", cô nói.

Nhiều ngôi sao Hollywood cho nụ cười giống nhau vì cùng làm răng sứ. Ảnh: GQ.

Theo thời gian, khi kiểu răng này trở nên phổ biến trong giới ngôi sao, nhiều người bình thường cũng bắt đầu khắt khe hơn với nụ cười của chính mình.

Joyce Kahng, nha sĩ thẩm mỹ ở Costa Mesa, California, cho biết cô nhận thấy lượng bệnh nhân quan tâm đến răng sứ tăng mạnh sau năm 2020, một phần do "hiệu ứng Zoom".

"Suốt ngày nhìn thấy chính mình trên màn hình khiến mọi người soi xét bản thân nhiều hơn", cô giải thích. Theo cô, mong muốn có một hàm răng hoàn hảo là một tư duy thẩm mỹ rất đặc trưng của người Mỹ, dù không phải là duy nhất.

"Giờ đây, người ta mặc định rằng tất cả người nổi tiếng đều sẽ làm răng. Ban đầu là các ngôi sao, sau đó đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mà influencer thì gần với người bình thường hơn. Khi họ bắt đầu làm răng sứ, mọi người cũng bắt đầu làm theo", Kahng nói.

"Họ thích cái kẽ răng của bạn"

Tuy nhiên, không phải ai cũng xem hàm răng trắng đều tăm tắp là tiêu chuẩn cái đẹp. Khi ngày càng nhiều người tinh mắt nhận ra xu hướng răng sứ của giới ngôi sao, một làn sóng phản đối nhỏ bắt đầu manh nha.

Một số người châm biếm gọi những hàm răng quá hoàn hảo là "răng Chiclets" (giống viên kẹo cao su nhỏ màu trắng) và hoài niệm về một thời kỳ truyền hình, điện ảnh khi các diễn viên trông không quá giống nhau. Ngay cả những người muốn làm răng sứ cũng bắt đầu yêu cầu kiểu răng trông bớt hoàn hảo hơn.

"Truyền hình Mỹ giờ đây ngày càng trở nên đồng nhất về mặt hình ảnh", Sue-Ann Jarrett, 33 tuổi, sống ở Brooklyn, nhận xét. "Tôi cảm giác rất nhiều người trông giống hệt nhau".

Shedika Williams, cũng sống tại Brooklyn, chia sẻ rằng nụ cười của Wood khiến cô cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã niềng răng, thay đổi nụ cười tự nhiên của mình.

"Tôi hay xem các video TikTok của những người chỉnh răng trước và sau, và điều đó làm tôi buồn vì luôn thấy ảnh ‘trước’ đẹp hơn. Nó khiến mọi người trông độc đáo hơn, và hàm răng cũ phù hợp với họ hơn", Williams, 27 tuổi.

Mọi người đang có xu hướng muốn một hàm răng đẹp tự nhiên hơn là hoàn hảo. Ảnh: GQ.

Trong các video “kiểm tra răng sứ” của mình, chuyên gia phục hình răng Hahn giải thích bằng những thuật ngữ chuyên môn về sự thay đổi trong hàm răng của người nổi tiếng, thường sử dụng ảnh chụp qua nhiều năm để minh họa.

Là một cựu giáo sư, Hahn cố gắng giữ các video của mình mang tính giáo dục và tích cực, nhằm giúp mọi người hiểu về các thủ thuật nha khoa mà thần tượng của họ có thể đã làm, hơn là chỉ trích chu trình thẩm mỹ đó.

Nha sĩ Kahng, người cũng từng làm các video phân tích nha khoa trên TikTok, có cách tiếp cận tương tự nhưng cho biết cô đôi khi nhận về những phản ứng trái chiều. "Mọi người gán răng với địa vị kinh tế xã hội", Kahng nói. Năm ngoái, JoJo Siwa từng thừa nhận đã chi 50.000 USD để làm răng mới.

Sau đó, Kahng quyết định ngừng sản xuất các video phân tích răng của người nổi tiếng.

"Nếu bạn soi mói răng của ai đó, trong khi bản thân họ vốn không để ý, và khiến mọi người bắt đầu bàn tán, thì đôi khi nó sẽ tạo ra cảm giác tự ti vốn không tồn tại ở họ", cô chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Hollywood Reporter, Wood đã đề cập đến sự chú ý bất ngờ dành cho hàm răng của mình. "Những người này sống ở Hollywood. Còn tôi sống trong căn hộ nhỏ ở đông nam London, và với tư duy rất Anh của mình, tôi không biết phải làm sao khi ở giữa những người lúc nào cũng tự tin, mạnh dạn đến vậy. Tôi thì lúc nào cũng chỉ biết tự trêu chọc bản thân", cô chia sẻ.

Wood nói thêm việc khán giả của The White Lotus bàn tán về nụ cười của cô chỉ vì cô không có răng sứ hay tiêm botox nghe có vẻ "hơi nổi loạn".

Dickson, chuyên gia thẩm mỹ y khoa từ Chicago, cũng cảm thấy hơi khó chịu trước những lời khen dành cho nụ cười của Wood. "Cô ấy có một điểm gì đó hơi khác biệt, nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy vẫn hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực nhan sắc mà Hollywood luôn yêu thích", Dickson nhận xét.

Theo vị chuyên gia, cách đúng đắn để giúp những hàm răng tự nhiên trở nên bình thường hơn chính là ngừng bàn luận về chúng. "Ngay cả với tôi, khi ai đó nói kiểu: 'Trời ơi, họ thích cái kẽ răng của bạn lắm!', lúc nào tôi cũng chỉ biết nói: 'Cảm ơn… nhưng sao chúng ta lại nói về chuyện này?'", Dickson chia sẻ.

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn