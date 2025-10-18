Quốc hội chuẩn bị nguồn kinh phí để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10; xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự án luật, nghị quyết, 7 nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, đối ngoại và công tác nhân sự để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; xem xét, thông qua 6 Nghị quyết thuộc thẩm quyền, các vấn đề cụ thể liên quan đến: chính sách thuế, phân bổ dự toán, tổ chức Hội đồng nhân dân, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp tên lửa; việc xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng trước khi trình tại phiên họp; nhờ đó, hầu hết các nội dung cơ bản đều đạt sự đồng thuận, thống nhất cao.

Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, gửi đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định. Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua, đề nghị rà soát kỹ lưỡng, trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực để kịp thời ban hành, nhất là những nghị quyết phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sắp tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chỉ còn 3 ngày nữa, Quốc hội sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 10, khối lượng công việc trình ra kỳ họp này đặc biệt lớn; thời gian họp liên tục và kéo dài đến giữa tháng 12. Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 8 nội dung đã được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10 nhưng các cơ quan còn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa cho ý kiến (dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật Trí tuệ nhân tạo; Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chủ trương đầu tư giai đoạn tiếp theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035).

Do vậy, trong Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức một số phiên họp để xem xét, cho ý kiến về các nội dung đã có trong Chương trình và một số nội dung khác (nếu Chính phủ đề nghị); đồng thời, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuối tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải họp một đợt tiếp để xem xét, quyết định một số công tác theo thẩm quyền; đồng thời sẽ tổ chức: Diễn đàn về xây dựng pháp luật; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất của Quốc hội; Hội nghị quán triệt về các nội dung công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu các nội dung để kịp thời gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của kỳ họp.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cần tập trung cao độ phục vụ tổ chức thành công, hiệu quả Kỳ họp thứ 10; phát huy tối đa tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tất cả các nội dung trình Quốc hội được chuẩn bị chu đáo, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Các văn bản, báo cáo phải chuẩn bị thật gọn, rõ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp, từ hậu cần, thông tin, truyền thông, dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị tài liệu, điều hành kỳ họp... đều phải được triển khai thật chu đáo, kỹ lưỡng.

Nhấn mạnh, những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước phải gánh chịu liên tiếp các đợt thiên tai, bão lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

Thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, chỉ đạo Quốc hội rà soát các cơ chế, chính sách trong thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và chuẩn bị nguồn kinh phí để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ”.

