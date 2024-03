Quen qua mạng xã hội, đến nhà bé gái chơi rồi giở trò đồi bại

Ngày 20/3, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã tạm giữ Thạch Ngọc Bảo (SN 2005, quê Sóc Trăng) để điều tra xử lý về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Đối tượng Bảo.



Quê ở Sóc Trăng nhưng Bảo sống lang thang ở Long An. Thông qua mạng xã hội, Bảo quen với N.A.T. (SN 2010, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ). Ngày 18/3, Bảo được T. rủ về nhà mình chơi. Thời điểm này người lớn trong nhà đã đi vắng hết. Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý, chống cự quyết liệt.

Bảo đã dùng vũ lực khống chế T. khiến T. ngất xỉu sau đó thực hiện hành vi đồi bại rồi cướp xe gắn máy, ĐTDĐ trong nhà T. bỏ trốn. Sau khi biết con gái 14 tuổi của mình gặp nạn, ông N.V.P đã đến Công an trình báo.

Công an huyện Tân Trụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức truy xét, đến ngày 19/3 đã bắt được Bảo khi đối tượng này đang "ngồi đồng" trong tiệm game.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn