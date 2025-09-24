Quảng Trị: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch sau chuyến lặn biển

Sáng nay, 24/9, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, 2 bệnh nhân là P.V.L, 45 tuổi và P.V.Q, 54 tuổi, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (nghề thợ lặn) gặp sự cố sau chuyến lặn biển ở độ sâu 15-20 mét.

Thời điểm nhập viện, ông P.V.L tỉnh táo nhưng toàn thân nổi vân tím, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Bác sĩ đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch. Dù hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn ngừng tuần hoàn và không qua khỏi.

Trong khi đó, ông P.V.Q nhập viện trong tình trạng tỉnh, tim nhịp nhanh, phổi ran ẩm nhẹ. Sau khi được hỗ trợ thông khí, truyền dịch, thuốc vận mạch, sức khỏe tạm ổn định, ông Q. được chuyển đến Viện Y học biển, thành phố Hải Phòng để điều trị bằng oxy cao áp.

Bệnh giảm áp dễ xảy ra đối với những người lặn biển (ảnh minh họa)

Theo các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cả 2 trường hợp này đều bị bệnh giảm áp. Đó là tình trạng khi lặn sâu, khí hít vào hòa tan nhiều trong máu và mô. Nếu thợ lặn nổi lên quá nhanh, cơ thể không kịp đào thải qua phổi sẽ dẫn đến siêu bão hòa, hình thành bọt khí. Bọt khí gây tắc mạch máu, thiếu oxy mô. Trong mô, bọt có thể chèn ép, phá vỡ cấu trúc tế bào. Một biến chứng nguy hiểm khác là tình trạng này có thể kích hoạt phản ứng viêm, làm rối loạn đông máu. Tổn thương với thợ lặn thường gặp ở não, tủy sống, phổi, tim, cơ xương khớp, gây liệt, rối loạn tri giác, khó thở, sốc tuần hoàn.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV