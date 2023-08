Quan hệ tình dục với nữ chủ quán cà phê rồi giết, cướp tài sản

Ngày 15-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt tử hình bị cáo Trương Công Minh (39 tuổi; ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).

Clip Phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp tài sản

Theo cáo trạng, do nhiều lần đến quán của chị D. tại huyện Cần Giuộc uống cà phê nên Minh quen biết và để ý chị thường đeo nhiều trang sức bằng vàng có giá trị.

Bị cáo Trương Công Minh

Sáng 25-11-2022, Minh mua dao và cuộn băng keo nhằm đâm chị D. để cướp tài sản. Đến quán, sau khi quan hệ tình dục với chị, Minh trả 300.000 đồng và nợ lại 300.000 đồng. Bị chị D. chửi, Minh đâm một nhát vào bụng chị nhưng bị nữ chủ quán chụp được con dao.

Sau đó, 2 người làm hòa. Minh còn băng bó vết thương cho chị D. Tuy nhiên, sợ chị D. ra ngoài tri hô nên Minh đã giết chết nữ chủ quán này.

Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi vào sau nhà lấy túi xách chứa nhiều trang sức và tiền mặt, sau đó bỏ trốn.

Chưa đầy 48 giờ sau khi gây án, Minh bị bắt khi vừa điều khiển xe máy đến xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Minh cướp tài sản của chị D. với tổng giá trị trên 170 triệu đồng.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người lao động