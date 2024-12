Qua đường suýt gây tai nạn, tưởng sẽ xin lỗi nhưng người phụ nữ chỉ đáp 1 chữ gọn lỏn

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một người phụ nữ khi đi xe đạp điện qua đường, do thiếu quan sát đã suýt gây ra va chạm với chiếc ô tô đang lưu thông. May mắn, tài xế ô tô đã kịp thời giảm tốc độ cũng như nhấn còi cảnh báo, nhường đường cho người phụ nữ đi qua.

Your browser does not support the video tag.

Sau giây phút đó, tài xế ô tô đã lớn tiếng nói với người phụ nữ - cũng như một lời cảnh báo về việc cần chú ý hơn khi đi đường “Bà sang đường bà không nhìn à?”

Tuy nhiên, dường như người phụ nữ vẫn không hề ý thức được việc mình vừa liều mạng sang đường có thể gây nguy hiểm, không chỉ cho bản thân mà cả các phương tiện xung quanh, người phụ nữ đã đáp gọn lỏn đúng một chữ “không”.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến. Đa phần đều không khỏi giật mình hoảng sợ trước ý thức tham gia giao thông của người phụ nữ trên và bức xúc trước thái độ khi được hỏi.

“Hôm trước mình cũng gặp một người đi xe đạp hiên ngang qua đường mà không nhìn, may mình đi rất chậm. Thế mà mình vừa quay lại nhìn lại bị mắng.”

“Gặp những trường hợp như này ngoài đường đau tim lắm. Nên lúc nào đi xe cũng phải chú ý quan sát, nhìn quanh hết.”

Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn