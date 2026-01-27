Pin dự phòng giờ đã khác

Mẫu pin dự phòng EcoFlow Rapid Pro X có giá 270 USD. Ảnh: The Verge.

Mua pin dự phòng từng rất đơn giản, chỉ cần chọn dung lượng và giá tiền phù hợp, khó khăn duy nhất đến từ việc cổng USB-A còn cần thiết hay không.

Gần đây, các thương hiệu thêm rất nhiều tính năng lên sạc dự phòng, dù không phải chi tiết nào cũng hữu ích. Theo The Verge, xu hướng này đặc biệt phổ biến trên các model kích thước lớn, có thể sạc laptop với dung lượng 99 Wh, vừa đủ mang lên máy bay.

Tại triển lãm điện tử CES 2026, xu hướng sạc dự phòng tích hợp cáp xuất hiện nhiều hơn, mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. Tuy vậy, một số tính năng có thể không quá cần thiết với nhiều người, gây nổi bật nhưng cũng khiến sản phẩm đắt lên.

Không phải ai cũng cần màn hình, đế sạc rời

Tác giả Thomas Ricker từ The Verge lấy ví dụ với EcoFlow Rapid Pro X. Có giá lên đến 270 USD, song sản phẩm không được đánh giá cao vì nhồi nhét quá nhiều tính năng, dẫn đến giá đắt, cồng kềnh, nặng nề và chậm chạp.

Model này sở hữu màn hình cảm ứng lớn để hiện dung lượng và các thông số. Tuy nhiên, màn hình bị đánh giá dễ trầy, quá tối khi xem ngoài trời. Giao diện cảm ứng của Rapid Pro X cũng không thân thiện với người dùng.

Thiết bị từ EcoFlow có màn hình cảm ứng, cần thêm đế sạc rời để phát huy công suất cao nhất. Ảnh: EcoFlow.

"Không ai cần màn hình mất 30 giây để bật khỏi chế độ ngủ, hiển thị đồ họa cùng đôi mắt nhấp nháy khi hoạt động, chỉ để làm hao hụt năng lượng dự trữ của pin một cách từ từ", Ricker chia sẻ.

Anker cũng thường trang bị màn hình lớn cho pin dự phòng. Trên thực tế, nhiều người chỉ cần 4 chấm tròn để hiển thị dung lượng còn lại. Tuy nhiên, việc mua pin dự phòng không có màn hình ngày càng khó.

Trong phân khúc dung lượng 20.000 mAh, Anker đã dừng bán hầu hết model không màn hình. Việc theo dõi công suất, dòng điện truyền sang thiết bị khá thú vị, song không phải ai cũng cần những tính năng này.

Một mẫu pin của Anker, cần có dock sạc rời để sạc lại với công suất cao nhất. Ảnh: Anker.

Điểm chung là EcoFlow và Anker đều có một số model hỗ trợ sạc lại nhanh bằng dock để bàn độc quyền. Theo tác giả từ The Verge, đây là chiến lược thu hút người dùng bỏ thêm tiền mua đế sạc, nhưng chỉ tương thích với một sản phẩm.

"Tốc độ sạc lại siêu nhanh khó thuyết phục việc tăng giá", cây viết từ The Verge nhấn mạnh.

Theo Ricker, đa số người dùng phổ thông, kể cả nhiều người am hiểu công nghệ, không cần sạc dự phòng công suất đến 140 W. Phần lớn laptop, trừ loại gaming, chỉ cần 65 W hoặc ít hơn. Điện thoại chỉ cần khoảng 20 W để sạc trong lúc cần thiết.

Những tính năng cần thiết

Baseus còn ra mắt sạc dự phòng kiêm bộ phát Wi-Fi di động. Với đa số nhu cầu cơ bản, tính năng này đã có sẵn trên điện thoại.

Một số sạc dự phòng đắt tiền còn tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, kết nối với smartphone để quản lý và xem thông số sạc. Theo Ricker, tính năng này có thể hữu ích trên các trạm sạc lớn để giám sát từ xa, song việc mang lên sạc dự phòng kích thước nhỏ, luôn nằm trên tay lại không quá cần thiết.

Những tính năng bổ sung chỉ làm tăng kích thước, cân nặng và chi phí sản xuất pin dự phòng. Chúng cũng làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên thiết bị luôn mang theo bên người, nhưng chỉ sử dụng khi cần thiết. Tình trạng thu hồi pin dự phòng hàng loạt gần đây vốn đã gây lo lắng.

Đế dựng máy là một trong những tính năng bổ sung hữu ích cho pin dự phòng. Ảnh: Kuxiu.

Một xu hướng có thể chấp nhận trên pin dự phòng là tích hợp cáp sạc có thể thu gọn, chẳng hạn như mẫu EcoFlow Rapid Pro. Theo Ricker, tính năng này rất tiện lợi khi người dùng luôn có sẵn sợi cáp đúng thông số của nhà sản xuất.

Mẫu Kuxiu S3 MagSafe cũng tích hợp sẵn cáp, được cắm vào cổng USB-C ẩn và quấn quanh máy. Thiết kế này giúp thay thế dễ dàng nếu cáp bị hỏng hoặc đứt.

Tính năng hữu ích khác là chân đế cho pin dự phòng MagSafe, có thể dựng điện thoại ở góc ưa thích để xem hoặc quay video trong thời gian dài. Một số hãng đang áp dụng công nghệ pin bán rắn (semi-solid) giúp giảm tình trạng quá nhiệt.

Mẫu sạc Sharge Retractable 3-in-1 Power Bank. Ảnh: Sharge.

Sharge cũng gây ấn tượng với mẫu Retractable 3-in-1 Power Bank. Dù chân cắm điện tích hợp, giá bán và thông số kỹ thuật khá bình thường, sản phẩm có thiết kế hiện đại, phù hợp làm phụ kiện thời trang.

Tất nhiên, vẫn còn một số mẫu pin dự phòng chỉ để sạc và không có nhiều tính năng thừa thãi, đặc biệt là giá bán hợp lý. Dù vậy, nếu muốn những thiết bị với dung lượng và công suất cao nhất, lựa chọn đang ngày càng khó hơn.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn