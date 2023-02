Phú Yên: Xe khách va chạm với xe máy, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 11/2 tại đường Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa (Phú Yên).

Một số người dân cho biết, thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Sơn do tài xế Phạm Đông Hồi (SN 1976, trú tại phường 7, thành phố Tuy Hòa) điều khiển, đang đi đón khách.

Khi đến ngã tư Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh thì xe khách va chạm với xe máy chạy từ đường Phan Lưu Thanh ra đường Lê Duẩn.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách. ( Ảnh: Người dân cung cấp)

Ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch phường 7, TP. Tuy Hòa cho biết, vụ tai nạn khiến một thanh niên chết tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Thông tin từ Công an thành phố Tuy Hòa, nam thanh niên tử vong tại hiện trường là anh T.Đ.K (SN 2001, trú tại khu Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Nạn nhân bị thương nặng là anh P.Đ.N (SN 2002, trú tại thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Người nhà nạn nhân N cho biết, anh N. đã tử vong trên đường chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Theo một hành khách ngồi trên xe Hồng Sơn, sau khi xảy ra tai nạn, các hành khách trên xe chuyển sang đi xe khác do nhà xe sắp xếp, tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, đoạn đường ngã tư Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh có tuyến phố đi bộ vào buổi tối ngày cuối tuần, người dân thường tập trung ở đây để vui chơi nên lượng người đông.

Tác giả: Hồng Duyên

Nguồn tin: vtc.vn