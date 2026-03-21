Phủ rộng hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông theo thời gian thực

Hệ thống camera giám sát sẽ được mở rộng trên nhiều tuyến đường toàn quốc - Ảnh: HỒNG QUANG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định ban hành ngày 20-3, với mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, dự báo và điều hành.

Đề án phấn đấu đến năm 2030, mở rộng hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm; từng bước mở rộng trên đường sắt và đường thủy nội địa.

Hoàn thiện nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và AI, phục vụ phát hiện vi phạm, phân tích, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực.

Đến năm 2050, hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc, bao phủ toàn bộ các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; nâng cấp năng lực công nghệ của trung tâm cấp 1 và trung tâm cấp 2 đạt trình độ tiên tiến, tự động hóa cao; ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn và AI trong điều hành giao thông.

Đề án được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2026 đến năm 2050, chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2026 - 2028): Hình thành hệ thống, hoàn thiện nền tảng và đưa vào vận hành đồng bộ bước đầu.

Giai đoạn 2 (2029 - 2030): Mở rộng phạm vi triển khai, nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu.

Giai đoạn 3 (2031 - 2050): Phát triển, hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số.

Theo đề án, trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xây dựng trở thành thiết chế quản trị giao thông quốc gia theo mô hình 2 cấp thống nhất, liên thông toàn quốc.

Trung tâm cấp 1 là trung tâm thực hiện chức năng điều phối, tổng hợp, phân tích dữ liệu và hỗ trợ điều hành liên vùng.

Trung tâm này vận hành trên cơ sở kế thừa, tích hợp và nâng cấp các hệ thống, cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ đã đầu tư; hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ toàn lực lượng và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các dữ liệu được lưu trữ, phân tích, xử lý tập trung gồm: giám sát giao thông, xử lý vi phạm, đăng ký và quản lý phương tiện, tai nạn giao thông, thiết bị giám sát hành trình và các hệ thống nghiệp vụ liên quan…

Trung tâm cấp 2 được đầu tư, nâng cấp tại địa phương để trực tiếp quản lý, tổ chức vận hành theo phân cấp; bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông với trung tâm cấp 1 và các trung tâm cấp 2 khác.

Việc đầu tư sẽ được tính toán phù hợp với quy mô dân số, mật độ phương tiện, mức độ phức tạp về trật tự, an toàn giao thông và nhu cầu thực tiễn.

Đề án cũng nêu việc xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh tích hợp các nền tảng ứng dụng, thiết bị, phương tiện.

Đồng thời ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và AI để tự động hóa, phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông theo thời gian thực.

Qua đó, hỗ trợ điều tra, xử lý tai nạn giao thông; từng bước mở rộng phạm vi giám sát, bảo đảm khép kín tuyến, địa bàn theo lộ trình.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ