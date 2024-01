'Phù phép' gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng: Bắt thêm 3 người

Này 26/1, Công an TP.HCM thông tin đã mở rộng điều tra đường dây tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy "phù phép" thành xe mới do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983) – chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM (PC01) tiếp tục khởi tố, bắt giam 3 người gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức". Đồng thời, khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" theo Điều 342 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân TP.HCM phê chuẩn.

Nguyễn Sỹ Toàn tại cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân, địa chỉ ở ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986) làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.

Nguyễn Kiều Oanh bị khởi tố tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức"

Nguyễn Đình Sùng cũng bị khởi tố tội "Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức".

Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó "phù phép" lại thành xe mới bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân và 8 đồng phạm để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy theo chức năng của Công an cấp huyện, Công an TP.HCM cùng với Tổ Công tác của Cục C08 - Bộ Công an phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra thực tế phát hiện có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên đã tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác giám định. Công an xác định, từ năm 2021, Bùi Văn Tân đã móc nối với Lê Văn Tới tìm mua các xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lận cận hoặc từ các trang rao vặt trên mạng xã hội.

