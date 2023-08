Phụ huynh kể việc phát hiện nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy mẫu máu nhiều học sinh

Liên quan việc nhóm "Tự lực Bông hồng đen" gồm 6 thành viên tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh tại Hải Phòng, chiều 20/8, một phụ huynh có con học trường cấp 2 ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho hay, trước khi con bị nhóm này lấy mẫu máu xét nghiệm, chị đã có mặt kịp thời.

Theo đó, chị và một nhóm phụ huynh đã âm thầm theo các con đến điểm lấy mẫu máu ở số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu (tổ dân phố Đoàn Kết, phường Hải Sơn, Đồ Sơn) và rất may mắn ngăn chặn kịp thời. Lúc này, tại địa điểm lấy mẫu có 8 cháu. Trong đó, 4 cháu vừa lấy mẫu xong đang chờ lấy tiền, 4 cháu đang chờ lấy mẫu.

Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của nhóm này trên địa bàn phường Hải Sơn. Theo ghi nhận của PV VTC News chiều 20/8, ngôi nhà được nhóm này thuê đã khoá cửa.

Theo tìm hiểu của chị và một số phụ huynh khác, từ tháng 4/2023, người tên T. gửi tin nhắn cho các cháu và rủ đến nhà "lăn tay, có lấy máu", yêu cầu các cháu đừng mặc quần áo học sinh. Người này còn đề nghị các cháu "mượn" thêm bạn bè đến lấy cùng. Thù lao "mượn" thêm bạn sẽ được trả 25.000 đồng/cháu.

Sự việc trên cũng được chị và nhóm phụ huynh báo cáo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an. Khi thấy công an đến, những cháu đã lấy mẫu máu và những cháu đang chờ do sợ nên định bỏ về.

Một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, ngôi nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu được nhóm thuê từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm không tới đây thường xuyên.

Từ nhiều tháng nay, người dân sống xung quanh thấy có việc một số cháu trong độ tuổi học sinh dựng xe ở vỉa hè, sát bờ tường rồi đi vào trong căn nhà này. Sau đó, bên trong hoạt động như thế nào thì người dân không nắm được.

Lãnh đạo phường Hải Sơn cho biết, bà Đinh Thị Út - trưởng nhóm "Tự lực Bông hồng đen" là người địa phương. Việc nhóm này hoạt động nhiều năm trên địa bàn chính quyền địa phương nắm được. Tuy nhiên, việc họ tổ chức lấy máu thì đến nay địa phương mới biết và đang vào cuộc xử lý.

Như VTC News đưa tin, lúc 10h30 ngày 18/8, UBND phường Hải Sơn thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp nội dung phản ánh tại địa chỉ số 44, đường Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết. Lúc 15h, UBND phường tổ chức buổi làm việc với nhóm "Tự lực Bông hồng đen", thành phần có lãnh đạo phường, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn gồm Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế, Công an quận và Công an phường Hải Sơn.

Bà Hoàng Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Sơn tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Út giải trình, nhóm "Tự lực Bông hồng đen" được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản... trong độ tuổi từ 16 đến 24.

Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin.

Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Lãnh đạo quận Đồ Sơn yêu cầu sáng thứ 2 (21/8), nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn cũng yêu cầu các trường trên địa bàn quận thống kê các cháu tham gia lấy máu xét nghiệm tại địa điểm do nhóm "Tự lực Bông hồng đen" thuê ở phường Hải Sơn. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu cụ thể.

Lãnh đạo phòng cũng yêu cầu giáo viên các trường tuyên truyền phụ huynh nhắc các con không tham gia việc lấy mẫu máu xét nghiệm như vụ việc trên.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC