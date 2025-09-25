Lùm xùm thông tin một trường vinh danh phụ huynh kim cương, vàng, bạc, đồng

Vào tối 23-9, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một kế hoạch vinh danh cha mẹ học sinh tại Trường THPT Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), với các hạng mục "Kim cương - Vàng - Bạc - Đồng" dựa trên số tiền ủng hộ trong năm học 2025 - 2026.

Bản kế hoạch tri ân cha mẹ học sinh theo mức đóng góp được lan truyền trên mạng xã hội

Theo kế hoạch, cha mẹ học sinh đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được xếp vào hạng Kim cương, hưởng quyền lợi như được vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết, tên được ghi trong "bảng vàng tri ân" của nhà trường, đồng thời nhận giấy khen và kỷ niệm chương, tham gia các sự kiện đặc biệt do trường tổ chức.

Các mức còn lại gồm: Đóng góp từ 11-19 triệu đồng được vinh danh mức Vàng, nhận giấy khen và thư cảm ơn, được xướng tên trong lễ tổng kết; mức Bạc là 6-10 triệu đồng và mức Đồng là 3-5 triệu đồng, đi kèm các quyền lợi ghi nhận tương ứng.

Theo kế hoạch, số tiền nhận ủng hộ sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ học tập: Mua sắm thêm sách báo, tài liệu tham khảo, phần mềm học tập; đầu tư thiết bị máy chiếu, bảng tương tác, tủ sách lớp học; hỗ trợ chi phí khen thưởng...

Bên cạnh đó, sử dụng cho các phong trào - ngoại khóa; cơ sở vật chất - môi trường (cải tạo, trang trí lớp học, sân trường; bổ sung thiết bị dạy và học cho từng lớp...); hoạt động cộng đồng - thiện nguyện (quỹ học bổng cho học sinh khó khăn; hỗ trợ kinh phí hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức).

Kế hoạch này lập tức thu hút được sự chú ý của dư luận với những ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ cho rằng, đây là cách để nhà trường khích lệ sự đồng hành của cha mẹ, giúp tăng nguồn lực cho các hoạt động học tập, trang thiết bị, ngoại khóa, quỹ học bổng và cải tạo lớp học, sân trường.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ lo ngại về việc "vinh danh theo tiền đóng góp", cho rằng cách làm này có thể tạo áp lực tài chính và cảm giác phân biệt đối với các gia đình không đủ khả năng ủng hộ nhiều.

Kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội

Trước thông tin này, bà Lưu Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ, khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội có thể đã bị cắt ghép, không đúng sự thật. Bà cho biết, nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh nguồn tin, nhằm có thông báo chính thức, minh bạch và tránh gây hiểu nhầm cho phụ huynh, học sinh và dư luận.

Theo bà Lưu Phương Anh, năm nay trường kỷ niệm 60 năm thành lập, nhân dịp này, nhà trường có phát hành thư ngỏ kêu gọi ủng hộ kinh phí công khai. "Chúng tôi muốn mọi đóng góp đều minh bạch, công khai, và hoàn toàn không có bất kỳ hạng mức vinh danh nào" - bà Phương Anh nói.

Ông Nghiêm Đức Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ, cũng khẳng định nhà trường không làm kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh như đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sáng 24-9, ông Văn đã gặp Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh trường, người này khẳng định không làm kế hoạch vinh danh như mạng xã hội lan truyền.

"Nhà trường đang tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc bài đăng, thông tin, sau đó sẽ thông tin chính thức đến giáo viên trong trường để giáo viên thông tin lại phụ huynh, tránh trường hợp thông tin thất thiệt gây hiểu nhầm"- ông Văn cho biết.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động