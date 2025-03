Phong tỏa hàng loạt bất động sản của các cựu lãnh đạo Vinafood II

Đến nay, Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên 5 bất động sản của ông Trần Văn Vẹn; 2 bất động sản của ông Trương Thanh Phong, 4 bất động sản của ông Trần Bảy. Bộ Công an đã phong toả 7,1 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng của ông Trương Thanh Phong. Gia đình các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.