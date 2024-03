Phòng chống tình trạng lừa đảo trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo thông tin qua nắm bắt của Sở TT&TT: Sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh, người dân nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ các ngành chức năng có liên quan như: Thuế/công an, yêu cầu người dân nộp tiền để hoàn thiện các thủ tục thuế hoặc nhận tài liệu lớp học bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy... Hiện một số địa phương như: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Thị xã Hoàng Mai,… phản ánh đã có trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo theo hình thức này.

Nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng tránh tình trạng lừa đảo xảy ra tiếp diễn trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, tin, bài tuyên truyền các hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt các hình thức giả mạo cán bộ chính quyền liên hệ xử lý các dịch vụ hành chính. Cùng với đó, tuyên truyền chủ trương của tỉnh khuyến khích việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, thanh toán phí/lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp, không qua khâu trung gian.

Sở TT&TT cũng đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; Trung tâm phục vụ hành chính công tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân tại các điểm giao dịch một cửa/Cổng thông tin điện tử/hệ thống truyền thanh cơ sở để cảnh giác, nhận biết, phòng ngừa hình thức lừa đảo nói trên. Đồng thời quyết liệt triển khai việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, thanh toán phí/lệ phí trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp, không qua khâu trung gian.

Mặt khác, tổ chức rà soát, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện cán bộ sử dụng, cung cấp dữ liệu cá nhân của người dân để tiếp tay cho hoạt động lừa đảo, trục lợi (nếu có). Kịp thời phản ánh về Sở TT&TT, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan về các hoạt động lừa đảo tương tự, các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về an toàn thông tin mạng để kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và hỗ trợ xử lý.

Sở TT&TT đề nghị Cục thuế tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Viễn thông Nghệ An rà soát, kiểm tra các hệ thống thông tin do đơn vị mình triển khai phục vụ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo an ninh an toàn thông tin, không làm lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân.

Sở TT&TT cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương chủ động phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khai thác dữ liệu cá nhân trên các Hệ thống thông tin của tỉnh để thực hiện các hoạt động lừa đảo nhằm kịp thời răn đe, ngăn chặn.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn