Phố thương mại ngoài trời - bảo chứng “hái ra tiền” của giới kinh doanh và nhà đầu tư

Với tương đồng về vị trí cùng kiến trúc châu Âu sang trọng, tuyến phố thương mại ngoài trời thuộc quần thể phức hợp mua sắm, dịch vụ thời thượng Vincom Shophouse Diamond Legacy đã tạo nên không gian mua sắm, giải trí “tựa trời Âu” đầu tiên ngay vùng lõi TP Vinh, với dư địa khai thác cho thuê rộng mở.

Công thức thành công của phố thương mại nổi tiếng thế giới

Đến với những khu phố thương mại ngoài trời, du khách từ khắp nơi trên thế giới hoàn toàn có thể thỏa chí mua sắm hàng hiệu, săn lùng những món đồ độc lạ hay chỉ đơn giản là tham quan, ngắm nghía phố phường, trải nghiệm văn hóa bản địa. Hơn hết, những nơi này thường diễn ra các sự kiện quan trọng vào những ngày lễ hay cuối tuần, mang đến cảm giác nhộn nhịp và háo hức cho du khách.

Đơn cử có thể kể đến Đại lộ Montaigne (Pháp) tọa lạc tại giao điểm trung tâm thủ đô Paris, bắt đầu từ quảng trường Alma cạnh sông Seine và kết thúc ở điểm nối với đại lộ Champs-Élysées. Dù chỉ dài khoảng 600m nhưng dọc hai bên phố này có rất nhiều cửa hàng xa xỉ, văn phòng luật sư, ngân hàng và khách sạn sang trọng. Đặc biệt những cửa hàng thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới đều tập trung tại đây.

Đại lộ Montaigne dài 615m nhưng số lượng cửa hàng thời trang nhiều vô kể và được mệnh danh là “thánh địa” thời trang thế giới.

Hay gần hơn trong khu vực châu Á là đại lộ Orchard Road (Singapore) dài 2,5km được xem là cung đường hoa lệ bậc nhất của “đảo quốc sư tử” và được ví như là Fifth Avenue ở New York hay Mayfair of the East ở London. Orchard Road là khu phố mua sắm và giải trí nổi tiếng nhất châu Á, thu hút hơn 7 triệu du khách mỗi năm và hàng nghìn người dân địa phương đến đây để vui chơi, mua sắm và làm việc mỗi ngày.

Ngoài mua sắm, tuyến phố còn thường xuyên diễn các buổi trình diễn đường phố, triển lãm ngoài trời và dẫn đầu các xu hướng thời trang mới nhất. Chính vì vậy, những cửa hàng kinh doanh tại đây mang đến nguồn doanh thu rất lớn cho giới thương nhân, kéo theo đó là giá thuê mặt bằng tại đây cũng thuộc hàng đắt đỏ.

Lý giải cho sức hút này, nhiều chuyên gia nhận định, những khu phố thương mại nổi tiếng đều có vị trí đắc địa như tọa lạc vị trí trung tâm khu đô thị và tiếp giáp các đại lộ, trục đường chính,... có thể đón trọn lượng du khách từ nhiều nơi đổ về. Cùng với quy hoạch ngành hàng đa dạng, các cung đường này thường quy tụ hàng trăm thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi nhu cầu trong cùng một điểm đến.

Tại Việt Nam, những khu phố thương mại ngoài trời ngày càng phổ biến. Không thể không nhắc đến những cái tên như phố đi bộ quanh Hồ Gươm hay phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM),.. đều nằm ở vị trí đắc địa, trở thành địa danh thu hút đông đảo du khách. Các khu phố này đã và đang trở thành địa điểm tập trung nhiều hoạt động về đêm thú vị dành cho giới trẻ như vui chơi mua sắm, ẩm thực…

Phố thương mại “tựa trời Âu” đầu tiên tại vùng lõi TP Vinh

Với sức hút của mô hình nhà phố thương mại ngoài trời, không riêng gì Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, nhiều đô thị trên cả nước cũng đã hình thành nên những tuyến phố mua sắm sầm uất ngay vùng lõi trung tâm, trở thành điểm “hái ra tiền” của giới kinh doanh.

Đơn cử tại TP Vinh, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng trở nên khan hiếm, nhà phố thương mại thuộc các quần thể phức hợp mua sắm, dịch vụ thời thượng như Vincom Shophouse Diamond Legacy đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tổ hợp với 61 căn nhà phố thương mại hiện hữu đã nhanh chóng tạo nên tuyến phố mua sắm ngoài trời sầm uất và đẳng cấp đầu tiên ngay tâm điểm thành phố.

Vincom Shophouse Diamond Legacy nối liền với các tuyến đường trung tâm TP Vinh như Hồng Bàng, Quang Trung, quy tụ nhiều dịch vụ mua sắm, ăn uống, thư giãn ngoài trời... Tại đây, du khách lẫn cư dân có thể kết hợp mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon và đi dạo thư giãn cùng người thân, bạn bè.

Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến không gian Giáng sinh “tựa trời Âu” ngay trung tâm TP Vinh

Không chỉ sở hữu vị trí “đất vàng”, chủ đầu tư Vinhomes còn tích hợp trợ lực khi mang đến mô hình thành công được áp dụng trên toàn quốc với TTTM Vincom Plaza - Khách sạn Sheraton Vinpearl 5 sao và nhà phố thương mại. Mô hình này hứa hẹn thu hút lượng du khách thượng lưu và cả cư dân đến đây tận hưởng các dịch vụ, mua sắm hàng đầu. Đây cũng là bảo chứng cho tiềm năng khai thác cho thuê của dãy nhà phố thương mại tại đây.

Theo anh Minh Hưng - môi giới lâu năm tại TP Vinh cho biết: “Không ngạc nhiên khi cùng khu vực, nhà phố thuộc Vincom Shophouse Diamond Legacy chiếm lợi thế hơn hẳn về giá thuê. Bên cạnh mô hình thương mại đẳng cấp, chủ đầu tư Vinhomes cũng định giá và cam kết nhuận cho thuê lên đến 90 triệu đồng/tháng kéo dài trong 3 năm. Đồng nghĩa với chủ sở hữu sẽ nhận được khoảng lợi nhuận tương đương 3,2 tỷ sau khi ký kết thành công.”

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang ở giai đoạn phục hồi mạnh mẽ thì việc cam kết cho thuê là giải pháp tối ưu bởi có tính hỗ trợ lâu dài và đem lại giá trị thực cho nhà đầu tư. Hơn hết, để có thể áp dụng chính sách cam kết chi trả lợi nhuận cho thuê, dự án phải phù hợp với nhu cầu của thị trường về vị trí đắt địa, kiến trúc thời thượng cũng như chất lượng xây dựng tốt mới đảm bảo tỷ suất và giá trị thuê cao.

Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến không gian Giáng sinh “tựa trời Âu” ngay trung tâm TP Vinh

Bên cạnh bảo chứng cho đà tăng trưởng kinh doanh vượt bậc, quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy cũng ghi điểm với người dân trong khu vực khi trở thành điểm vui chơi, giải trí độc đáo, đẳng cấp vào những dịp đặc biệt. Lễ hội Giáng sinh “Christmas Village - Ngôi làng Giáng sinh” được tổ chức mới đây cũng thu hút đông đảo cư dân và du khách tới vui chơi, trải nghiệm với phiên chợ Giáng sinh náo nhiệt, Workshop gần gũi, nghệ thuật đường phố đặc sắc,… Tất cả tạo nên không gian Giáng sinh rực rỡ và thời thượng hàng đầu trung tâm TP Vinh.

Với định hướng trở thành phố thương mại ngoài trời đẳng cấp đầu tiên của TP. Vinh, các dãy nhà phố thương mại Vincom Shophouse Diamond Legacy hứa hẹn sẽ quy tụ hàng loạt thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, đảm bảo mang đến nguồn lợi nhuận cho thuê bền vững cho chủ sở hữu và tiềm năng sinh lời dài hạn.

