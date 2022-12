Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Chiều ngày 15-12, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Đại tá Nguyễn Quang Phương đã cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh Đại tá Nguyễn Quang Phương là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Nhân dân đánh giá cao.

Đại tá Đinh Văn Nơi tin tưởng Đại tá Nguyễn Quang Phương trên cương vị nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ đóng góp tích cực vào thành tích chung của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Quang Phương hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm của người dân Đất mỏ Anh hùng; nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

