Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu đến thăm, động viên, chúc mừng năm mới Nhân dân cùng Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến xã Tam Hợp thăm, chúc Tết bà con nhân dân và cán bộ xã Tam Hợp cùng các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Tương Dương, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân dự xã Tam Hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thăm bà con nhân dân xã Tam Hợp, huyện Tương Dương

Tam Hợp là xã biên giới vùng sâu, tiếp giáp với nước bạn Lào, với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 23.000 ha, cách trung tâm huyện gần 28 km. Toàn xã có 530 hộ, 2.654 nhân khẩu, dân cư được bố trí thành 05 bản với 05 thành phần dân tộc cùng sinh sống, gồm Kinh, Thái, Mông, Tày Poọng, Khơ Mú. Số hộ nghèo của xã là 214 hộ, chiếm tỷ lệ 40,38%. Hộ cận nghèo 78 hộ, chiếm tỷ lệ 14,72%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc Tết đồng bào, chiến sĩ huyện Tương Dương

Qua nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực của Cấp ủy, Chính quyền, Nhân dân và các lực lượng đứng chân trên địa bàn Tam Hợp - một xã biên giới đầy khó khăn nhưng đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua.

Là xã biên giới vùng sâu của huyện, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển. Xã có mô hình cây nghệ đỏ, cây bo bo, cây sắn cao sản, sản phẩm OCOP măng khô. Thu nhập bình quân đạt hơn 24 triệu đồng/người/năm. Mặc dù đã có nhiều khởi sắc nhưng nhìn chung, đời sống nhân dân còn ở mức thấp và không đồng đều, còn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.

Công tác an sinh xã hội, đời sống cho người dân được quan tâm nhất là dịp Tết đến Xuân về, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

Chủ tịch UBND xã Tam Hợp Lương Phi Thanh báo cáo tóm tắt tình hình của địa phương và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2025 của xã Tam Hợp

Công tác đảm bảo an ninh quốc phòng được quan tâm thực hiện tốt. Các lượng vũ trang quân sự, công an, biên phòng trên địa bàn xã đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc. Cùng với đó, lực lượng vũ trang đã phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp để cùng chăm lo đời sống của người dân.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà nhân dân, cán bộ xã và lực lượng vũ trang huyện Tương Dương, xã Tam Hợp đạt được trong thời gian qua.

Thông tin về tình hình và một số kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế. Đặc biệt trong năm 2024, tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.787 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở với tổng nguồn lực trên 843 tỷ đồng. Hàng chục nghìn hộ dân được sống trong những căn nhà vững chãi, nhất là dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao biểu trưng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng trích từ Quỹ vì người nghèo tỉnh cho Thường trực Huyện ủy Tương Dương để chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Hợp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà cho Cấp ủy, Chính quyền xã, Công an xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hợp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết thêm: Mỗi dịp Tết đến, Xuân về thì công tác chăm lo người nghèo được thể hiện rõ hơn với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng có Tết. Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tỉnh đã tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo. Năm nay, tại Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” Xuân Ất Tỵ năm 2025 vừa được tổ chức, tỉnh đã vận động được hơn 132 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đóng góp...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Hợp

Niềm vui của người dân vùng biên giới Tương Dương khi được đón nhận sự quan tâm, động viên, thăm hỏi từ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Tết đến Xuân về

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Hợp

Nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; đưa ra nhận định về tình hình và bối cảnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Đảng bộ và Chính quyền xã Tam Hợp tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian qua, nhất là huy động sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, cần chú trọng việc đánh giá lại hiệu quả của các mô hình kinh tế để có hướng phát triển phù hợp; tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, huyện song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để mỗi người dân trên địa bàn ai cũng có Tết, được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cho ông Hà Văn Chương ở bản Văng Môn. Ông Hà Văn Chương năm nay tròn 60 năm tuổi Đảng là Người có uy tín trong bản làng người Thái nơi đây

Đối với các lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân; hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; đồng thời hỗ trợ về giáo dục, y tế trên địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới; xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển. Đồng thời tổ chức các đợt trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui Xuân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn mỗi người dân của xã biên giới Tam Hợp cũng là một chiến sĩ để cùng với lực lượng nòng cốt quân sự, công an, biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh đường biên.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh quan tâm, động viên đến lực lượng phải trực tết để cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa được đón Tết, vui Xuân tại các đơn vị.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc bà con nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang huyện Tương Dương, xã Tam Hợp đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; năm mới thắng lợi mới.

Thay mặt lãnh đạo huyện Tương Dương, đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời cho biết sẽ chuyển món quà đến tận các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tương Dương sẽ nỗ lực, quyết tâm để giữ yên địa bàn, yên dân, yên biên giới đồng thời đưa kinh tế - xã hội huyện Tương Dương ngày càng phát triển

Dịp này, lãnh đạo huyện Tương Dương cũng đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho người dân và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã Tam Hợp

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn