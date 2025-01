Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến xã Môn Sơn thăm, chúc Tết bà con nhân dân và cán bộ xã cùng các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Con Cuông; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thăm bà con nhân dân xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc Tết đồng bào, chiến sĩ huyện Con Cuông

Khép lại năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vui mừng thông báo đến bà con những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Kết quả đó khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; trong đó có sự đóng góp quan trọng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện Con Cuông, xã Môn Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nghệ An là tỉnh còn có nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế. Năm 2024 tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.787 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng nguồn lực trên 843 tỷ đồng. Tỉnh đang nỗ lực, cố gắng để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trước ngày 31/8/2025, đây cũng là phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng cho biết thêm: Mỗi dịp Tết đến, Xuân về thì công tác chăm lo người nghèo được thể hiện rõ hơn với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng có Tết. Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách, Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tỉnh tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo. Năm nay, tỉnh đã tổ chức Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam” Xuân Ất Tỵ năm 2025, qua đó đã vận động được hơn 132 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đóng góp để giúp người nghèo, người có công, gia đình chính sách có một cái Tết đủ đầy và ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao biểu trưng số tiền hơn 591 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo tỉnh cho lãnh đạo huyện Con Cuông để chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn huyện

Qua nghe báo cáo, nắm bắt tình hình, dù có nhiều khó khăn với địa bàn xã biên giới có diện tích rộng song Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ ấn tượng hiếm có một xã miền núi vùng cao nào giàu truyền thống cách mạng - văn hóa như Môn Sơn. Bởi vậy, ngoài tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp, nơi đây còn có tiềm năng phát triển du lịch đã được nhân dân và cán bộ phát huy ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao với 431 hộ chiếm 19%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng các đồng chí cùng đi trong đoàn tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Con Cuông, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà cho Cấp ủy, Chính quyền xã và Công an xã

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Môn Sơn

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Đảng bộ và Chính quyền xã Môn Sơn phát huy những kết quả trong thời gian qua, nhất là huy động sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, cần chú trọng việc đánh giá lại hiệu quả của các mô hình kinh tế để có hướng phát triển phù hợp; tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc biệt cần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa, cách mạng của vùng đất nơi đây.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, huyện song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để mỗi người dân trên địa bàn ai cũng có Tết, được đón Tết vui tươi, đầm ấm, nhất là những bản làng xa trung tâm. Cùng với đó, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ để bà con được đón Tết an vui; tổ chức các hoạt động vui Tết đón Xuân lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi.

Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Môn Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết ông Ngân Giang Nội là Người có uy tín ở bản làng nơi đây.

Đối với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới; xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển. Đồng thời tổ chức các đợt trấn áp tội phạm giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui Xuân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn mỗi người dân của xã biên giới Môn Sơn cũng là một chiến sĩ để cùng với lực lượng nòng cốt quân sự, công an, biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh đường biên. Bên cạnh đó, hỗ trợ bà con trên địa bàn phát triển kinh tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh quan tâm, động viên đến lực lượng phải trực tết để cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa được đón Tết, vui Xuân tại các đơn vị.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc bà con nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang huyện Con Cuông, xã Môn Sơm đón năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; năm mới thắng lợi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà chúc Tết thương binh Hà Văn Thanh

Thương binh Hà Văn Thanh xúc động và vui mừng khi được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tới thăm, chúc Tết

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tới thăm, chúc Tết gia đình ông Hà Văn Thanh - Thương binh 4/4 ở bản Nam Sơn xã Môn Sơn. Ông Thanh nhập ngũ năm 1965, bị thương năm 1968 với tỷ lệ thương tật 31%. Ông Thanh có ba người con đều có hoàn cảnh khó khăn, hiện tại một người con bị tâm thần, một người bị bệnh tai biến. Bản thân ông Hà Văn Thanh hiện nay không còn khả năng tự phục vụ, ở với con trai thuộc hộ cận nghèo.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông và các thành viên trong gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới gia đình ông lời chúc mừng năm mới luôn mạnh khỏe, an vui, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, tốt đẹp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Cấp ủy, Chính quyền địa phương cũng như người thân trong gia đình phải luôn quan tâm, động viên, chăm lo thực hiện tốt các chính sách để hỗ trợ các gia đình chính sách cũng như các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cuộc sống tốt hơn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn