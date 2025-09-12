Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VOV

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho người dân

Nghị quyết nêu rõ sức khỏe là vốn quý, nền tảng hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc và phát triển bền vững; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, trách nhiệm của toàn xã hội.

Người dân là trung tâm, được ưu tiên tiếp cận đầy đủ, công bằng các dịch vụ y tế, đặc biệt trẻ em, người nghèo, đối tượng chính sách, đảm bảo bình đẳng giới; đề cao phòng bệnh, lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa sức khoẻ.

Phát triển nhân lực y tế chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực; có chính sách ưu đãi, đãi ngộ từ đào tạo đến sử dụng, phát huy thế mạnh đội ngũ cán bộ.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn diện theo vòng đời; phát huy y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; đầu tư đồng bộ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; cải cách tài chính y tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước chi trả dịch vụ cơ bản, người dân chi trả phần vượt mức.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh. Chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên tăng tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm.

Giảm gánh nặng bệnh tật, kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 95%; người dân thường xuyên vận động tăng 10%; kiểm soát rượu, bia, thuốc lá và yếu tố môi trường.

Nghị quyết nêu rõ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình.

Cùng đó, 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ. Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số vào 2026, toàn dân vào 2030; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khoẻ.

Theo Nghị quyết, đến năm 2045, môi trường sống chất lượng cao; các chỉ số sức khoẻ, bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu ngang tầm các nước phát triển.

Tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 tuổi; tầm vóc, thể lực thanh niên tương đương các nước cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên.

Tăng cường 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân: Khuyến khích rèn luyện, phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khoẻ; chọn ngày 7-4 hằng năm là "Ngày Sức khỏe toàn dân".

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi bà con đến khám tại trạm y tế xã Mù Sang, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Kiểm soát các nguy cơ, giảm tiêu thụ sản phẩm có hại (thuốc lá, rượu, bia), chăm sóc sức khỏe tâm thần; thực hiện chương trình nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng, trong đó chú trọng dinh dưỡng suốt vòng đời, phù hợp thể trạng và điều kiện kinh tế.

Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hệ thống y tế (2026-2030). Hoàn thiện thể chế: Ban hành, sửa đổi các Luật về Dân số, Phòng bệnh, An toàn thực phẩm, Thiết bị y tế, Y học cổ truyền; đảm bảo tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền 3 cấp; liên kết hỗ trợ giữa các cấp chuyên môn; chuyển bệnh viện phù hợp giữa bộ và địa phương; duy trì bệnh viện chuyên sâu, đầu ngành để đào tạo, nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn, phòng chống dịch. Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu...

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ. Mỗi trạm y tế cấp xã được đầu tư đủ thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khoẻ.

Cùng với đó, đặc biệt khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận...

Nghị quyết nêu rõ Đảng ủy Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí nguồn lực và giám sát việc thực hiện Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an phối hợp với Bộ Y tế triển khai chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động