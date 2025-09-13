Hi hữu: Nằm trên giường xem điện thoại khi trời sấm sét, nam thanh niên tử vong

Nạn nhân được gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 12/9, anh N.V.A. (SN 2004, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên giường ở nhà, vừa sạc, vừa xem điện thoại.

Thời điểm này trời bất ngờ sấm sét dẫn đến nạn nhân gặp nạn. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Theo gia đình, trước thời điểm tử vong nạn nhân vẫn bình thường và sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc vào thời điểm trời đang mưa, có sấm sét.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân đã chỉ đạo công an xã phối hợp lực lượng chức năng và gia đình kiểm tra hiện trường, tổ chức thăm hỏi và mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

