Phạt tù nguyên Viện trưởng Kiểm sát và nguyên cán bộ Cục Cảnh sát hình sự môi giới, nhận hối lộ 'chạy án'

Bị cáo Vi Đức Ninh (khoanh tròn) tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 21 và 22/9, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Vi Đức Ninh (SN 1975), trú tại thôn Tư 2, xã Quý Sơn (Lục Ngạn), nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Cùng hầu tòa với bị cáo Ninh còn có các bị cáo: Hồ Anh Khoa (SN 1980), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), nguyên cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Dương Ngọc Quý (SN 1976), trú tại xã Yên Sơn (Lục Nam); Phan Văn Hiếu (SN 1973) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, vợ Hiếu), trú tại thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu (Lục Ngạn). Quý, Hiếu, Nhung đều là lao động tự do.

Theo cáo trạng đã truy tố, ngày 16 và 17/8/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định tạm giữ Nguyễn Phạm Việt Nga và Đào Ngọc Sơn, cùng trú tại TP Bắc Giang để điều tra xác minh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra vài ngày trước đó tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Do mong muốn cho Sơn và Nga không bị xử lý hình sự, Phạm Thị Ngọc Anh (vợ Sơn) đã gặp nhiều người để nhờ “chạy án” cho chồng. Ngày 19/8/2022, Phạm Thị Ngọc Anh đặt vấn đề với vợ chồng Hiếu-Nhung và Quý.

Hiếu thống nhất với Ngọc Anh số tiền “chạy án” là 4 tỷ đồng. Ngọc Anh đã dùng tiền của mình, tiền vay của nhiều người và cầm cố 2 xe ô tô để chuyển cho Nhung 4 tỷ đồng.

Hai ngày sau, Hiếu và Quý gặp và đưa cho Khoa 3 tỷ đồng để nhờ “chạy án”. Nhận tiền, Khoa liên hệ với Vi Đức Ninh (khi đó là Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn). Buổi trưa, Khoa đến phòng làm việc của Vi Đức Ninh trao đổi, nhờ xem xét không xử lý hình sự Sơn và Nga, kèm theo "phong bì" 1 tỷ đồng, Ninh hứa sẽ cố gắng xem xét vụ việc.

Quá trình giải quyết vụ án, Viện trưởng Vi Đức Ninh đã tham gia chỉ đạo việc giải quyết, họp liên ngành tư pháp và thống nhất khởi tố Nga về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; trả tự do cho Sơn do chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Sau đó, Vi Đức Ninh đã báo lại cho Khoa là chỉ giúp được một người nên trả lại 500 triệu đồng.

Sau khi được trả tự do, vợ chồng Sơn đã nhiều lần đến đòi tiền Hiếu, Nhung và Quý vì không lo được cho Nguyễn Phạm Việt Nga, đồng thời cho rằng bản thân Sơn được trả tự do là do Sơn không phạm tội.

Thấy tình hình không ổn, Quý, Hiếu đã thông báo lại cho Khoa biết. Ngày 30/8/2022, Quý nhờ người đến Hà Nội để nhận 1,5 tỷ đồng do Khoa trả lại và chuyển toàn bộ số tiền này cho Nhung. Sau đó vợ chồng Hiếu - Nhung trả lại cho vợ chồng Sơn 2 xe ô tô, 1 giấy vay nợ 700 triệu đồng và 300 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá là 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét thấy cần thiết phải trực tiếp điều tra, ngày 29/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định về việc rút vụ án này để điều tra, ra quyết định khởi tố, bắt Đào Ngọc Sơn để tạm giam. Ngày 25/4/2023, Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố Nguyễn Phạm Việt Nga và Đào Ngọc Sơn về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 14/10/2022, Vi Đức Ninh ra đầu thú và nộp lại 500 triệu đồng đã nhận của Hồ Anh Khoa; Nguyễn Thị Nhung nộp lại 500 triệu đồng; gia đình Hồ Anh Khoa nộp lại 1 tỷ đồng (còn 2 tỷ đồng đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao).

Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh nhận định: Bị cáo Vi Đức Ninh là người đang giữ chức vụ quyền hạn, có ảnh hưởng đối với việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sơn và Nga do Viện KSND huyện Lục Ngạn thực hành quyền công tố.

Bị cáo đã có hứa hẹn và trực tiếp nhận tiền để cố gắng xem xét việc xử lý vụ án. Sự thỏa thuận và hứa hẹn của Ninh đối với người nhà của Sơn trong hoạt động công vụ để trực tiếp nhận số tiền lớn 1 tỷ đồng (thuộc trường hợp là đặc biệt nghiêm trọng) đủ cơ sở kết luận bị cáo Ninh phạm tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo: Khoa, Quý, Hiếu và Nhung xác định đã thực hiện hành vi làm trung gian giữa người đưa hối và người nhận hối lộ. Trong đó, Hiếu, Nhung và Quý môi giới hối lộ (4 tỷ đồng); Khoa môi giới hối lộ (3 tỷ đồng). Vì vậy, hành vi của 4 bị cáo này đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới hối lộ” (thuộc trường hợp rất nghiêm trọng).

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo: Vi Đức Ninh 8 năm 6 tháng; Hồ Anh Khoa 4 năm 6 tháng; Dương Ngọc Quý 6 năm 6 tháng; Phan Văn Hiếu 6 năm; Nguyễn Thị Nhung 4 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên hình phạt bổ sung đối với các bị cáo theo quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn