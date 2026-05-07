Phạt tài xế xe tải vượt ẩu 'đối đầu' ô tô con trên cầu vượt

Vụ việc xảy ra vào chiều 30/4, tại đoạn cầu vượt thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh). Dù đoạn đường có vạch sơn vàng liền mạch cấm vượt, tài xế S. vẫn bất chấp lấn làn, vượt ẩu gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với tài xế Trần Ngọc S.

Hình ảnh vi phạm sau đó đã bị lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Làm việc với Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, tài xế S. đã thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Ngọc S. về hành vi: “Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định” theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm này, tài xế S. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Your browser does not support the video tag.

Camera hành trình ghi lại sự việc (Nguồn GTHT)

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn