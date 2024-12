Phát hiện xe hơi dưới kênh nước, tài xế chết trong xe

Nhiều người dân xem quá trình trục vớt chiếc xe hơi bị lật xuống kênh - Ảnh: AN LONG

Sáng 13-12, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã tổ chức trục vớt chiếc xe hơi 5 chỗ bị lật xuống kênh Tràm Văn, thuộc khu vực ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân trong khu vực phát hiện dưới kênh nước có một xe hơi lật ngửa nằm dưới mặt nước, một phần phía bánh xe sau nhô lên nên báo cơ quan chức năng.

Trích xuất camera an ninh gần đó cho thấy khoảng 21h15 ngày 12-12, chiếc xe này có tránh một xe khác đi ngược chiều. Khả năng sau khi lùi lại, đã bị trật bánh và lật ngửa xuống kênh.

Tài xế mắc kẹt trong xe đã tử vong.

Xác minh ban đầu tài xế tên V., 38 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

Hiện chiếc xe đã được trục vớt. Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp công an tỉnh và viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

