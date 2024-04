Từ xe máy vắng chủ, phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Cụ thể, lúc 6h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy BKS: 70B1- 632.31 nằm ở bờ kênh Tây nhưng vắng chủ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo Công an. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích.

Đến thời điểm trên, lực lượng Công an mới tìm thấy được thi thể anh C. dưới kênh Tây, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 100m và đưa lên bờ. Hiện, Công an TP Tây Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

