Phát hiện tổng giám đốc công ty sản xuất ô tô người nước ngoài tử vong trên sàn nhà

Xã hội

Nhân viên bảo vệ một công ty sản xuất ô tô (xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) phát hiện tổng giám đốc công ty nằm ngửa trên sàn nhà trong phòng ngủ, nghi có điều bất ổn sau khi trình báo công an thì được xác định người này đã tử vong.