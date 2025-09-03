Phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân, vợ có hành động gây sốc

Theo SCMP, một tấm băng rôn đỏ đã được treo trên hàng rào một khu chung cư ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kèm dòng chữ in đậm gây tò mò: "Cô Shi đã vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội khi ngoại tình với chồng của bạn thân", ký tên: "Người vợ".

Ngoài ra, nhiều lá cờ đỏ còn được gắn trên một chiếc xe trong khuôn viên, nhưng cũng chưa xác định chiếc xe đó có thuộc về Shi hay không. Một lá cờ ghi: "Shi là bạn thân của tôi suốt 12 năm và đã qua lại với chồng tôi suốt 5 năm". Một lá khác viết: "Shi đi khách sạn với chồng bạn thân trong giờ làm việc"... cho thấy mối quan hệ bất chính này đã kéo dài.

Được biết, tại Trung Quốc, cờ đỏ vốn là hình thức truyền thống để bày tỏ sự cảm tạ chân thành với những người từng giúp đỡ mình.

Chủ nhân loạt băng rôn còn tiết lộ Shi hiện là nhân viên bộ phận tài chính tại Văn phòng Quản lý du lịch cộng đồng Hongshan.

Trước mức độ lan truyền của vụ việc, văn phòng nơi Shi làm việc đã xác nhận với truyền thông rằng cơ quan này có một nhân viên tên Shi và đang tiến hành điều tra nội bộ.

Sau một thời gian ngắn, tất cả các băng rôn, biểu ngữ đã bị gỡ bỏ nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Hiện, danh tính người vợ và người chồng vẫn chưa được tiết lộ.

Theo các luật sư, hành động trả thù công khai này của người vợ có thể đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng.

Luật sư Zhao Liangshan từ Công ty luật Shaanxi Hengda phân tích rằng các biểu ngữ có thể đã xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của cô Shi, đặc biệt nếu những thông tin được đăng tải là sai sự thật hoặc mang tính phỉ báng.

Ảnh minh hoạ.

Hơn nữa, nếu hành vi này gây tụ tập đông người và cản trở không gian công cộng, người vợ có thể đã vi phạm Luật Xử phạt hành chính về Trật tự Công cộng và phải đối mặt với mức phạt hành chính hoặc thậm chí là bị giam giữ trong trường hợp có tình tiết tăng nặng.

Luật sư khuyên những người cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tìm đến các kênh pháp lý, thay vì tự hành động theo cảm tính. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến lại bày tỏ sự ủng hộ cách làm của người vợ trong sự việc này.

"Dù là vi phạm pháp luật nhưng tôi ủng hộ cách trả đũa của chị ấy"; "Bạn thân lại là công chức, chắc chắn sự việc này sẽ khiến cô ta bị ảnh hưởng lớn ở nơi làm việc"; "Người vợ đâu có chửi rủa gì, chỉ đơn giản là bày tỏ lời cảm ơn thôi mà",... là một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn